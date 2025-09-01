भोपाल में बुर्का पहन ससुर की जासूसी, जमकर हुई पिटाई! रायपुर में फर्जी IB अफसर बनकर घूमते गिरफ्तार

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भोपाल में बुर्का पहनकर अपने ससुर की जासूसी करने वाला युवक रायपुर में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अफसर बनकर पुलिस वालों को धौंस जमाते पकड़ा गया। उसने खुद का आईबी अफसर वाला फर्जी आईडी कार्ड बना रखा था। इसे दिखाकर लोेगों पर धौंस जमाता था। आमानाका पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक आमानाका थाने की टीम नंदनवन रोड के पास रविवार की रात चेकिंग कर रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार दोपहिया (MP®yYJvx}{) सवार युवक को पुलिस वालों ने रोका। वह इधर-उधर जाने लगा। पुलिस वालों ने किसी तरह उसे रोका। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम विशाल कुमार बताया। पुलिस ने चालान कार्रवाई शुरू की। यह देखकर विशाल नाराज हो गया और खुद को आईबी अफसर बताते हुए पुलिस वालों पर धौंस जमाने लगा।
उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया, जिसमें उसका फोटो व भारत सरकार का मोनो लगा था। उसके आईडी कार्ड पर शक हुआ, तो पुलिस ने जांच की। आईबी वालों से संपर्क किया। इसके बाद उसका आईडी कार्ड फर्जी निकला। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आमानाका थाने में बीएनएस की धारा 319(2) 336(3) 340(2) और 184 एमवी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
आमानाका टीआई सुधांशु बघेल ने कहा की वाहनों की चेकिंग के दौरान आरोपी तेज रफ्तार से दोपहिया चलाते हुए पकड़ा गया था। चालानी कार्रवाई के दौरान खुद को आईबी अफसर बताया। जांच की गई, तो उसके आईडी कार्ड फर्जी निकला। वह फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर चालानी कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा था।
आरोपी विशाल कुमार नर्मदापुरम रोड भोपाल का रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही टैगोर नगर में अपने रिश्तेदार के यहां रहने आया था। इससे पहले वह भोपाल में बागसेवनियां इलाके में रहने वाले अपने ससुर की जासूसी करते पकड़ा गया था। इसके लिए विशाल अपने तीन साथियों के साथ बुर्का पहनकर अपने ससुर के घर पहुंच गया था।
मोहल्ले के कुछ युवकों की नजर उसके जूतों पर पड़ गई। इससे उन्हें शक हुआ। युवकों ने उससे पूछताछ की और बुर्का उतरवाया। इससे उसकी असलियत सामने आ गई। इसके बाद विशाल और उसके साथियों की जमकर धुनाई की गई। इस मामले में बागसेविनयां थाने में मामला भी दर्ज हुआ है।