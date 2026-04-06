Crime News: विवाहिता महिला ने लगाई फांसी, इधर जीजा के सीने में साले ने कैंची घोंपा

रायपुर के खम्हारडीह इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट में सेटरिंग गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। पुलिस के मुताबिक कचना इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में शनिवार दोपहर को सेटरिंग निकालने का काम चल रहा था। इस दौरान सेटरिंग के साथ मलबा भी गिर गया। इससे झारखंड निवासी गुड्डू रवि दब गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को उसकी मौत हो गई। खम्हारडीह पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। मजदूर को करीब एक माह पहले ठेकेदार काम कराने लाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।