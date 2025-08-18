Dahi Handi 2025: 50 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम, राजधानी में गूंजे ‘गोविंदा-आला रे’ के जयकारे… उमड़ा जनसैलाब

राजधानी के नर्मदापारा में राधाकृष्णा मंदिर समिति को कृष्ण जन्माष्टमी मनाते लगभग 5 दशक बीत चुके हैं। यहां जन्माष्टमी के कई दिनों पहले ही तैयारी शुरू हो जाती हैं। कई मंडलियां यहां पर अपनी प्रस्तुति देने पहुंचती हैं। लगातार 24 घंटे तक रामसत्ता के माध्यम से अखंड रामधुनी की जाती है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मंडिलियों को पुरस्कृत भी किया जाता हैं। हजारों की संख्या में यह प्रस्तुति देखने लोग पहुंचते हैं। वही दूसरे दिन मटकी फोड़ का आयोजन किया जाता है। इसमें गोविंदाओं की टोली दही हांड़ी तोड़ने निकलती है।