छत्तीसगढ़ के ये 5 कृष्ण मंदिर हैं बेहद खास, यहां रहती है मथुरा-वृंदावन जैसी धूम, जानें खासियत

भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन हर भक्त के लिए विशेष होता है। इस दिन को भगवान श्रीकृष्ण के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी जन्माष्टमी पर भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिरों में रात्रि जागरण, झांकियां, दही हांडी प्रतियोगिता और भजन-कीर्तन से पूरा वातावरण कृष्णमय हो जाता है।

आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के वे पांच प्रमुख कृष्ण मंदिर, जहां जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिलता है।