Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

MBBS-BDS आवंटन सूची निरस्त! NMC ने दिया आदेश, कहा- छात्रों को फिल्टर करना अनिवार्य…

CG News: रायपुर में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शनिवार को स्ट्रे वेकेंसी राउंड की आवंटन सूची रद्द कर दी। यह कार्रवाई एनएमसी की मेडिकल काउंसिल कमेटी के आदेश के बाद की गई।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 16, 2025

MBBS-BDS आवंटन सूची निरस्त! NMC ने दिया आदेश, कहा- छात्रों को फिल्टर करना अनिवार्य...(photo-patrika)

MBBS-BDS आवंटन सूची निरस्त! NMC ने दिया आदेश, कहा- छात्रों को फिल्टर करना अनिवार्य...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शनिवार को स्ट्रे वेकेंसी राउंड की आवंटन सूची रद्द कर दी। यह कार्रवाई एनएमसी की मेडिकल काउंसिल कमेटी के आदेश के बाद की गई। एनएमसी के अनुसार कई छात्रों को ऑल इंडिया कोटे के तहत सीटें मिली हैं। इन्हीं छात्रों को कई राज्यों में स्टेट कोटे के तहत सीटें आवंटित की गई है। इससे समस्या खड़ी हो गई है। इन छात्रों को फिल्टर करना जरूरी है। नई आवंटन सूची बाद में जारी की जाएगी।

CG News: अब छात्रों को नई सूची के लिए करना होगा इंतजार

डीएमई कार्यालय ने शनिवार की सुबह स्ट्रे वेकेंसी यानी आखिरी राउंड के लिए 114 छात्रों की आवंटन सूची जारी कर दी। इन छात्रों को संबंधित मेडिकल कॉलेजों में 17 नवंबर तक एडमिशन लेना था। एनएमसी का मेल दोपहर में मिला। इसके बाद आनन-फानन में सूची रद्द कर दी गई। अब छात्रों को नई सूची के लिए इंतजार करना होगा। स्ट्रे वेकेंसी के लिए एमबीबीएस-बीडीएस की 114 सीटें खाली थीं। इनमें एमबीबीएस की 51 सीटें खाली थीं।

एनआरआई की महंगी सभी सीटें पैक, मैनेजमेंट की खाली

काउंसिलिंग के तीन राउंड में एनआरआई कोटे की महंगी 120 से ज्यादा सीटें भर गईं हैं। अब केवल मैनेजमेंट व स्टेट कोटे की सीटें खाली हैं। इनमें 41 मैनेजमेंट व 10 स्टेट कोटे की सीटें शामिल हैं। दूसरे राउंड के बाद एनआरआई कोटे की 32 फीसदी यानी 57 सीटें खाली थीं।

दरअसल इतनी सीटें खाली होने का कारण सितंबर में अचानक बढ़ी सीटें हैं। सीटें खाली रहने के कारण निजी मेडिकल कॉलेज वाले सीटों को लेकर मोलभाव भी कर रहे हैं। दरअसल ये इसलिए किया जा रहा था ताकि सीटें खाली न रहें और कॉलेज को नुकसान न उठाना पड़े।

113 नीट स्कोर में एडमिशन इसलिए प्रवेश में मारामारी

एनआरआई सीटों में प्रवेश के लिए मारामारी रहती है। ये इसलिए क्योंकि इसमें कम नीट स्कोर में प्रवेश हो जाता है। इस साल 720 में केवल 113 नंबर पाने पर निजी कॉलेज में एडमिशन हो गया था। इसमें करोड़पति लोग एनआरआई स्पांसर्ड कोटे के तहत प्रवेश कराते हैं। इसमें दो पीढ़ी तक के रिश्तेदार प्रवेश ले सकते हैं। सीटें बढ़ने के पहले कॉलेज 1.30 करोड़ रुपए में एडमिशन दे रहे थे।

बाद में फीस 15 लाख घटाकर 1.15 करोड़ रुपए कर दी गई है। हालांकि कोर्स की अधिकृत फीस 1.38 करोड़ है। यही नहीं छात्र लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऑफर भी दिया गया। एक निजी कॉलेज को सितंबर में जीरो ईयर होने के बाद भी 100 सीटों की मान्यता दी गई है। वहां सभी 15 एनआरआई की सीटें खाली थीं, जो पैक हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 10:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / MBBS-BDS आवंटन सूची निरस्त! NMC ने दिया आदेश, कहा- छात्रों को फिल्टर करना अनिवार्य…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

8 हजार पुराने वाहन होंगे रद्द! परिवहन विभाग ने सभी विभागों से मांगी जानकारी, कबाड़ वाहनों पर कार्रवाई…

8 हजार पुराने वाहन होंगे रद्द! परिवहन विभाग ने सभी विभागों से मांगी जानकारी, कबाड़ वाहनों पर कार्रवाई...(photo-patrika)
रायपुर

कांग्रेस का हल्ला बोल! पूर्व विधायक ने खून से लिखा पत्र, कहा- हाफ बिजली बिल योजना बहाल की जाए…

कांग्रेस का हल्ला बोल! पूर्व विधायक ने खून से लिखा पत्र, कहा- हाफ बिजली बिल योजना बहाल की जाए...(photo-patrika)
रायपुर

कौन किसके खिलाफ? शहर में जहर घोल रहे ‘हेटस्पीकर, सोशल मीडिया बना नफरत फैलाने का अड्डा…

रायपुर

10 अस्पतालों पर गिरी गाज! आयुष्मान योजना में गड़बड़ी, तीन माह से एक साल तक ब्लैकलिस्ट…

10 अस्पतालों पर गिरी गाज! आयुष्मान योजना में गड़बड़ी(photo-patrika)
रायपुर

Raipur Stadium: भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे की तैयारियां तेज, रायपुर स्टेडियम पर 50–60 लाख खर्च प्रस्तावित…

Raipur Stadium: भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे की तैयारियां तेज(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.