MBBS-BDS आवंटन सूची निरस्त! NMC ने दिया आदेश, कहा- छात्रों को फिल्टर करना अनिवार्य…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शनिवार को स्ट्रे वेकेंसी राउंड की आवंटन सूची रद्द कर दी। यह कार्रवाई एनएमसी की मेडिकल काउंसिल कमेटी के आदेश के बाद की गई। एनएमसी के अनुसार कई छात्रों को ऑल इंडिया कोटे के तहत सीटें मिली हैं। इन्हीं छात्रों को कई राज्यों में स्टेट कोटे के तहत सीटें आवंटित की गई है। इससे समस्या खड़ी हो गई है। इन छात्रों को फिल्टर करना जरूरी है। नई आवंटन सूची बाद में जारी की जाएगी।