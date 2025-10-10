तीन दिन से लापता नाबालिग का मिला शव, इलाके में फैली सनसनी

वह वापस घर नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने आसपास रिश्तेदारों और पहचान वालों के यहां पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ समय बाद, मंगलवार को मंदिर हसौद पुलिस थाना पहुंचे, जहां मंदिर हसौद पुलिस द्वारा पहचान के लिए आईडी प्रूफ लेकर अगले दिन बुलाया गया। बुधवार, 8 अक्टूबर को एक राहगीर ने खदान के पास शव देखा और इसकी सूचना मंदिर हसौद थाने को दी।