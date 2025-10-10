तीन दिन से लापता नाबालिग का मिला शव, इलाके में फैली सनसनी

लापता नाबालिग का मिला शव (Photo source- Patrika)
Missing Minor: मंदिरहसौद पत्रिका रविवार से लापता नाबालिग की लाश मंदिर हसौद जिंदल के पास स्थित बंद पड़ी चूना पत्थर की खदान के पास मिली है। पीड़ित परिवार ने बताया कि मृतक सिद्धार्थ भारती, 17 वर्ष, निवासी बाजार चौक मंदिर हसौद, रविवार शाम 4 बजे नहाने के लिए घर से निकला था।
वह वापस घर नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने आसपास रिश्तेदारों और पहचान वालों के यहां पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ समय बाद, मंगलवार को मंदिर हसौद पुलिस थाना पहुंचे, जहां मंदिर हसौद पुलिस द्वारा पहचान के लिए आईडी प्रूफ लेकर अगले दिन बुलाया गया। बुधवार, 8 अक्टूबर को एक राहगीर ने खदान के पास शव देखा और इसकी सूचना मंदिर हसौद थाने को दी।
Missing Minor: घटनास्थल पर मंदिर हसौद पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची। वहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे परिजनों को पहचान के लिए बुलाया गया, जहां मृतक की पहचान सिद्धार्थ भारती के रूप में हुई। मृतक का चेहरा पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। मामले को लेकर मंदिर हसौद पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।
