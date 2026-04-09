Raipur News: छत्तीसगढ़ में अब रफ्तार पर होगी आधुनिक कैमरे की नजर, इधर नियम टूटा तो उधर चालान कटा

यह अत्यधिक सटीक गति माप करने से सड़क हादसों को कम करने में मदद मिलती है। नाइट विजन होने के कारण उन्नत लेडार कैमरे रात में भी स्पष्ट रूप से नंबर प्लेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं विभिन्न मौसम और विपरीत स्थितियों में काम कर सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी द्वारा देशभर के परिवहन मंत्रियों की बैठक नई तकनीक का उपयोग करने का सुझाव दिया था। साथ ही देशभर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए मुख्य मार्गों, हाईवे, ट्रैफिक जंक्शनों और एक्सीडेंट प्रोन एरिया में लगाने कहा था।