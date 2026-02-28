अभिनेत्री से मारपीट करने वाले फिल्म निर्माता मोहित साहू की गिरफ्तारी नहीं, पुलिस ने बताई बड़ी वजह

उल्लेखनीय है कि फिल्म निर्माता-निर्देशक मोहित साहू ने अभिनेत्री से उज्जैन में शादी की, फिर उसके साथ रायपुर में एक फ्लैट में रहने लगा। इस दौरान उसने अभिनेत्री की जमकर पिटाई की। युवती के सिर में गंभीर चोटें आई। उसने पुरानी बस्ती थाने में मोहित के खिलाफ शिकायत की। इसके दूसरे दिन पुलिस ने मोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।