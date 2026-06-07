Chhattisgarh Monsoon Update: 10 जून को बस्तर संभाग में होगी मानसूनी बारिश, अगले 5 दिन आंधी-बारिश के संकेत

रायपुर@पीलूराम साहू। Chhattisgarh Monsoon Update: राजधानी में जून पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा गर्म है। पिछले साल जून में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री गया था। इस बार 4 जून को पारा 42 डिग्री तक चढ़ चुका है। शनिवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहा। रविवार को पारा 42 डिग्री रह सकता है। दोपहर बाद अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि 29 मई से राहत मिलने वाली मौसम विभाग की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। न अंधड़ चल रहा है और न बारिश हुई।