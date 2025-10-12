Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर रेंज में चला बड़ा ज्वॉइंट ऑपरेशन, 100 जवानों की टीम ने 400 जगहों पर मारी रेड… 200 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार

Raipur News: 100 पुलिस कर्मियों की टीम ने छापे मारकर 200 से अधिक गांजा तस्करों, शराब तस्करों के अलावा पिस्टल जैसे हथियार लेकर घूमने वाले बदमाशों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 12, 2025

आरोपी गिरफ्तार, PC- IANS

आरोपी गिरफ्तार, PC- IANS

Chhattisgarh News: रायपुर पुलिस रेंज के अलग-अलग जिलों में एक साथ ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 100 पुलिस कर्मियों की टीम ने छापे मारकर 200 से अधिक गांजा तस्करों, शराब तस्करों के अलावा पिस्टल जैसे हथियार लेकर घूमने वाले बदमाशों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। यह अभियान एक साथ रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाज़ार-भाटापारा, धमतरी और गरियाबंद में चलाया गया।

सट्टा चलाने वाले गिरफ्तार

खमतराई इलाके में सट्टा चलाने वाले दो सटोरियों को पुलिस ने धरदबोचा। शिवानंद नगर में सट्टा चलने की सूचना मिलने पर खमतराई पुलिस ने छापा मारा। मौके से विकास शर्मा और राकेश जंघेल को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से सट्टा-पट्टी के समान सहित कुल 1490 रुपए जब्त किया गया।

पांच जिलों में कार्रवाई

आईजी अमरेश मिश्रा के नेतृत्व में अलग-अलग टीम ने शनिवार तड़के छापा मारा। पांचों जिलों में कार्रवाई के दौरान एनडीपीएस के 31 मामलों में 36 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कुल 17.104 किलो गांजा, 890 प्रतिबंधित नशे की गोलियां, 8 एम्पूल, 16 सिरिंज बरामद हुई। आबकारी एक्ट के तहत 95 आरोपियों को पकड़ा गया। उनसे 780.920 लीटर शराब बरामद हुई। आर्म्स एक्ट के तहत 13 आरोपी, 17 वारंटी और 70 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इसके लिए 100 पुलिस वालों की अलग-अलग टीम बनाई गई थी। टीमों ने 400 स्थानों पर छापे मारे।

Updated on:

12 Oct 2025 11:30 am

Published on:

12 Oct 2025 11:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर रेंज में चला बड़ा ज्वॉइंट ऑपरेशन, 100 जवानों की टीम ने 400 जगहों पर मारी रेड… 200 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार

