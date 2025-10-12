रायपुर रेंज में चला बड़ा ज्वॉइंट ऑपरेशन, 100 जवानों की टीम ने 400 जगहों पर मारी रेड… 200 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार

आईजी अमरेश मिश्रा के नेतृत्व में अलग-अलग टीम ने शनिवार तड़के छापा मारा। पांचों जिलों में कार्रवाई के दौरान एनडीपीएस के 31 मामलों में 36 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कुल 17.104 किलो गांजा, 890 प्रतिबंधित नशे की गोलियां, 8 एम्पूल, 16 सिरिंज बरामद हुई। आबकारी एक्ट के तहत 95 आरोपियों को पकड़ा गया। उनसे 780.920 लीटर शराब बरामद हुई। आर्म्स एक्ट के तहत 13 आरोपी, 17 वारंटी और 70 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इसके लिए 100 पुलिस वालों की अलग-अलग टीम बनाई गई थी। टीमों ने 400 स्थानों पर छापे मारे।