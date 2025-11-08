रायपुर में मल्टीविटामिन का ओवरडोज बना नई बीमारियों की जड़, गले पड़ रही स्वास्थ्य की नई मुश्किलें…

CG News: मल्टीविटामिन व मिनरल का ओवरडोज कई लोगों को बीमार कर रहा है। लोग सोशल मीडिया या वेबसाइट में सर्च कर अपनी मर्जी से कोई भी मल्टी विटामिन ले रहे हैं। इससे उनकी सेहत बिगड़ने की समस्या होने लगी है। डॉक्टरों के अनुसार पौष्टिक भोजन करने से विटामिन व मिनरल की पूर्ति शरीर में हो जाती है। कम मौकों पर मल्टीविटामिन खाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन लोग धड़ल्ले से इसे खा रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं।