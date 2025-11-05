CG News: आधी रात बीवी के कमरे में डॉक्टर को देख पति के उड़ गए होश, फिर जमकर हुआ हंगामा

CG News: इसी मामले में पत्नी ने भी अपने पति के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया है। पत्नी का कहना है कि पति उसे इतना पीटा कि नाक फोड़ दिया। मोहल्ले में भी बेइज्ज किया। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस घटना को लेकर जल्द ही परिवार के साथ-साथ डॉक्टर का बयान भी दर्ज किया जाएगा। बताया जाता है कि महिला के कमरे में जो डॉक्टर पकड़ा गया है वह कोरबा में डेंटल क्लीनिक का संचालन करता है। सोशल मीडिया में डॉक्टर का नाम भी वायरल हो रहा है। इसके बाद से डॉक्टर की परेशानी बढ़ गई है।