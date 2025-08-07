CG News: पांच दिन बंद रहेगी मांस मटन की दुकानें, बेचते पाए जाने पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी

CG News: नगर निगम सपूर्ण परिक्षेत्र में इस माह पांच दिन मांस मटन विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त, पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस 19 अगस्त, गणेश चतुर्थी 26 अगस्त, पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस 27 अगस्त को मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।