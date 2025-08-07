CG News: पांच दिन बंद रहेगी मांस मटन की दुकानें, बेचते पाए जाने पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी

CG News: नगर निगम सपूर्ण परिक्षेत्र में इस माह पांच दिन मांस मटन विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त, पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस 19 अगस्त, गणेश चतुर्थी 26 अगस्त, पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस 27 अगस्त को मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर आदेश जारी किया गया है। पर्व दिवसों पर मांस-मटन विक्रय करने पर जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी।
रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यावहारिक पालन करवाने, होटलों में उक्त पावन पर्व दिवसों पर मांस-मटन विक्रय करने पर जब्ती की कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी।