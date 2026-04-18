CG Crime: खंडहर में मिली महिला की नग्न लाश, इलाके में फैली सनसनी

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक बार फिर संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। गंजडीह गांव के जंगल में एक सड़ी-गली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौत कई दिन पहले हुई होगी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही संजारी चौकी पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं, जिससे मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। पढ़े पूरी खबर