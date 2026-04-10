Nandkumar Sai Statement: जनसंख्या और धर्म कोड पर नंदकुमार साय का बड़ा बयान, बोले- 5 बच्चे पैदा करें आदिवासी

दरअसल, सर्व आदिवासी समाज की बैठक में आदिवासी समाज से जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए नंद कुमार साय ने प्रत्येक आदिवासी परिवार से कम से कम 5 बच्चे पैदा करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि हम दो, हमारे दो के नारे का सबसे अधिक पालन आदिवासी समाज ने किया, लेकिन इसके कारण समाज की आबादी लगातार घटती गई। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना और आगामी परिसीमन को देखते हुए आदिवासी समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है।