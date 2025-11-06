Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट

इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर बाइकर्स के साथ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी करतब दिखाएंगे। राजधानीवासियों को बाइकर्स की 20 फीट तक छलांग देखने का मौका मिलेगा। इस आयोजन के संबंध में छत्तीसगढ़ मोटर्स स्पोर्ट्स के अध्यक्ष उज्जवल दीपक ने बताया कि इस रेस को सेफ रेसिंग, सेफ राइडिंग थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें दो अंतरराष्ट्रीय बाइकर्स भी स्टंट दिखाएंगे। हालांकि, वे स्पर्धा का हिस्सा नहीं रहेंगे।