Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट

Raipur News: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर बाइकर्स के साथ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी करतब दिखाएंगे। राजधानीवासियों को बाइकर्स की 20 फीट तक छलांग देखने का मौका मिलेगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 06, 2025

Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट

वन मंत्री केदार कश्यप (Photo Patrika)

Raipur News: राजधानीवासियों को एक और रोमांचित करने वाला इवेंट देखने को मिलने वाला है, जिसमें उन्हेें बाइकर्स की रफ्तार का रोमांच देखने को मिलेगा। यह मौका होगा राष्ट्रीय सुपरक्रॉस और अंतरराष्ट्रीय फ्री स्टाइल चैंपियनशिप का। यह चैंपियनशिप रायपुर के बूढ़ापारा स्थित आउटडोर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है।

इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर बाइकर्स के साथ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी करतब दिखाएंगे। राजधानीवासियों को बाइकर्स की 20 फीट तक छलांग देखने का मौका मिलेगा। इस आयोजन के संबंध में छत्तीसगढ़ मोटर्स स्पोर्ट्स के अध्यक्ष उज्जवल दीपक ने बताया कि इस रेस को सेफ रेसिंग, सेफ राइडिंग थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें दो अंतरराष्ट्रीय बाइकर्स भी स्टंट दिखाएंगे। हालांकि, वे स्पर्धा का हिस्सा नहीं रहेंगे।

8 को प्री- रिव्यू, निशुल्क प्रवेश: इस चैंपियनशिप में 8 नवंबर को टूर्नामेंट का प्री-रिव्यू आयोजित किया जाएगा। इसमें स्कूलों बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धाश्रम आदि को निशुल्क प्रवेश के लिए पास बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा आमजन के लिए भी इवेंट ओपन रहे हैं, जिसमें दर्शकों रोमांचित करने वाले बाइकर्स के स्टंट देख सकेंगे।

9 को टिकट से प्रवेश, 499 रुपए का

इस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 9 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। फाइनल के दिन दर्शकों को प्रवेश टिकट के माध्यम से दिया जाएगा। केवल एक कैटेगरी का टिकट रखा गया, जिसकी कीमत आयोजकों ने 499 रुपए रखी है।

14 कैटेगरी में प्रतियोगिता, 7 वर्ष से शुरुआत

चैंपियनशिप को 14 कैटेगरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें 7 वर्ष से सीनियर आयु वर्गों के बाइकर्स हिस्सा लेंगे। बालक, सीनियर, नेशनल और छत्तीसगढ़ के बाइकर्स के लिए अलग-अलग इनामी राशि रखा गई है। सभी श्रेणियों के विजेताओं के बीच कुल 5 लाख रुपए इनामी राशि बांटी जाएगी।

8-9 नवंबर को आयोजन रायपुर में

2 इंटरनेशनल बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट

110 नेशनल बाइकर्स के बीच मुकाबला

20-30 लाख रुपए की बाइक से लगाएंगे रेस

10-12 छत्तीसगढ़ के बाइकर्स लेंगे हिस्सा

5.5 एकड़ में तैयार हो रहा मैदान

Published on:

06 Nov 2025 01:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट

