Navratri Special Train: नवरात्रि पर डोंगरगढ़ के लिए 10 ट्रेनों का ठहराव, चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें list

Navratri Special Train: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हर साल नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां बम्लेश्वरी के दर्शन करने डोंगरगढ पहुंचते हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 10 यात्री टे्रनों का अस्थायी ठहराव दिया है। वहीं एक स्पेशल तो मेमू ट्रेनों का डोंगरगढ़ तक विस्तार किया है।
नवरात्र के दौरान ही गाड़ी संख्या 68741 दुर्ग-गोंदिया मेमू का रायपुर तक विस्तार किया गया है। यह शाम 5.15 बजे रायपुर से रवाना होगी। 68742 गोंदिया-दुर्ग मेमू रात रायपुर रात 10.40 बजे आएगी। इसी तरह रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू का गोंदिया तक विस्तार किया गया है। मेमू 68729 रात 11.40 बजे डोंगरगढ़ से रवाना होकर 1.20 गोंदिया पहुंचेगी। 68730 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू 1.45 गोंदिया से रवाना होकर 3.20 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी।
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे डोंगरगढ़-दुर्ग के बीच मेमू स्पेशल चलाएगा। यह मेमू 06886 डोंगरगढ-दुर्ग 1 बजे डोंगरगढ़ से निकलेगी, जो कि 1.05 जतकनहार, 1.11 मुसरा, 1.19 बकल, 1.30 राजनांदगांव, 1.40 परमलकसा, 1.50 मुरहीपार, 1.57 रसमरा, 2.20 बजे दुर्ग पहुंचेगी। इसी प्रकार 06885 दुर्ग- डोंगरगढ़ मेमू दुर्ग से 2.40 बजे निकलेगी, जो कि 2.45 रसमरा, 2.53 मुरहीपार, 3.01 परमलकसा, 3.09 राजनांदगांव, 3.19 बकल, 3.28 मुसरा, 3.35 जतकनहार और 4 ब
गाड़ी 20843/20844 बिलासपुर-भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस।
गाड़ी 20845/20846 बिलासपुर-बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस।
गाड़ी 12851/12852 बिलासपुर-चेन्नई-बिलासपुर एक्सप्रेस।
गाड़ी 12849/12850 बिलासपुर-पुणे-बिलासपुर एक्सप्रेस।
गाड़ी 12771/12772 रायपुर-सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस