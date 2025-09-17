Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

खुशखबरी: मां दंतेश्वरी दर्शन हेतु पदयात्रियों के लिए बनाए जाएंगे 21 सेवा केंद्र, मिलेगी ये विशेष सुविधा

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि और बस्तर दशहरा पर्व के अवसर पर मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए दंतेवाड़ा जाने वाले पदयात्रियों की सुविधा के लिए इस वर्ष भी सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Sep 17, 2025

पदयात्रियों के लिए 21 सेवा केंद्र स्थापित (फोटो सोर्स- Freepik)
पदयात्रियों के लिए 21 सेवा केंद्र स्थापित (फोटो सोर्स- Freepik)

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि और बस्तर दशहरा पर्व के अवसर पर मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए दंतेवाड़ा जाने वाले पदयात्रियों की सुविधा के लिए इस वर्ष भी सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र 22 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक जगदलपुर से दंतेवाड़ा मार्ग पर 21 स्थानों पर संचालित होंगे। सेवा केंद्रों में पदयात्रियों के विश्राम, भोजन, जलपान, प्राथमिक उपचार और आवास की व्यवस्था रहेगी। इनका संचालन विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा।

21 स्थानों पर होंगे सेवा केंद्र

आसना में ग्राम पंचायत आसना, जिया डेरा में बस्तर डिस्ट्रिक्ट आंध्रा एसोसिएशन और रोटरी क्लब जगदलपुर, गीदम नाका में बस्तर परिवहन संघ, डिमरापाल में सुख सागर देवी प्रबंधन महाविद्यालय, बड़े मारेंगा में ग्राम पंचायत मारेंगा और बाबा रामदेव मंदिर समिति, परपा (तोकपाल) में ग्राम पंचायत परपा और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, केशलूर में बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं ग्राम पंचायत केशलूर, मावलीभाटा, बुरूंगपाल, डिलमिली, तिरथुम, कोडे़नार, बास्तानार, किसकेपारा, बागमुण्डी पनेड़ा, आड़ावाल, टियूसगुड़ा, बकावंड और गिरोला में स्थानीय पंचायतों और संस्थाओं की भागीदारी रहेगी।

प्रशासन ने इस बार भी भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे सक्रिय रहने वाले इन सेवा केंद्रों में भोजन, चिकित्सा, जलपान और अन्य मूलभूत सुविधाएं देखेंगे।

Published on:

17 Sept 2025 03:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / खुशखबरी: मां दंतेश्वरी दर्शन हेतु पदयात्रियों के लिए बनाए जाएंगे 21 सेवा केंद्र, मिलेगी ये विशेष सुविधा

