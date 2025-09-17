खुशखबरी: मां दंतेश्वरी दर्शन हेतु पदयात्रियों के लिए बनाए जाएंगे 21 सेवा केंद्र, मिलेगी ये विशेष सुविधा

आसना में ग्राम पंचायत आसना, जिया डेरा में बस्तर डिस्ट्रिक्ट आंध्रा एसोसिएशन और रोटरी क्लब जगदलपुर, गीदम नाका में बस्तर परिवहन संघ, डिमरापाल में सुख सागर देवी प्रबंधन महाविद्यालय, बड़े मारेंगा में ग्राम पंचायत मारेंगा और बाबा रामदेव मंदिर समिति, परपा (तोकपाल) में ग्राम पंचायत परपा और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, केशलूर में बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं ग्राम पंचायत केशलूर, मावलीभाटा, बुरूंगपाल, डिलमिली, तिरथुम, कोडे़नार, बास्तानार, किसकेपारा, बागमुण्डी पनेड़ा, आड़ावाल, टियूसगुड़ा, बकावंड और गिरोला में स्थानीय पंचायतों और संस्थाओं की भागीदारी रहेगी।