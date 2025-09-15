माता के गढ़ में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, 53 वर्षीय आरोपी ने की ऐसी हरकत… सुनकर खौल उठेगा खून

दरअसल, धर्म नगरी डोंगरगढ़ में 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की गई है। पीड़ित बच्ची रविवार की शाम ट्यूशन के लिए घर से निकली थी। वापस लौटने के बाद से ही उसे शारीरिक पीड़ा हो रही थी। जब बच्ची ने हिम्मत कर के अपने परिजनों को इस दर्द का कारण बताया तो पूरी घटना का पता चला। ट्यूशन से लौटते समय रास्ते में 53 वर्षीय व्यक्ति ने बच्ची के साथ गंदा काम किया। यह सब सुनकर परिजन दंग रह गए और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की।