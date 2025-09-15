Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

माता के गढ़ में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, 53 वर्षीय आरोपी ने की ऐसी हरकत… सुनकर खौल उठेगा खून

Rape Case: नवरात्र से पहले माता के गढ़ में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की गई है। पूरा मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है।

राजनंदगांव

Khyati Parihar

Sep 15, 2025

rape
प्रतीकात्मक तस्वीर

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा असर मासूम बच्चियों पर पड़ रहा है। रोजाना कहीं न कहीं से बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं।

इसी कड़ी में एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। नवरात्र से पहले माता के गढ़ में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की गई है। पूरा मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है।

ये भी पढ़ें

Gang rape with minor girl: दोस्त की पिटाई कर पेड़ से बांधा, फिर 16 वर्षीय किशोरी से किया सामूहिक बलात्कार, नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार
अंबिकापुर
Gang rape with minor girl

CG Rape Case: 53 वर्षीय आरोपी ने मासूम से किया गंदा काम

दरअसल, धर्म नगरी डोंगरगढ़ में 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की गई है। पीड़ित बच्ची रविवार की शाम ट्यूशन के लिए घर से निकली थी। वापस लौटने के बाद से ही उसे शारीरिक पीड़ा हो रही थी। जब बच्ची ने हिम्मत कर के अपने परिजनों को इस दर्द का कारण बताया तो पूरी घटना का पता चला। ट्यूशन से लौटते समय रास्ते में 53 वर्षीय व्यक्ति ने बच्ची के साथ गंदा काम किया। यह सब सुनकर परिजन दंग रह गए और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की।

पुलिस ने आरोपी को दबोचा

घटना की खबर फैलते ही मोहल्ले के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने रात में ही डोंगरगढ़ थाना पहुंचकर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया। लोगों के दबाव के बाद पुलिस ने करवाई शुरू की और 53 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बच्ची को तुरंत डोंगरगढ़ स्थित अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, फिलहाल बच्ची की हालत सामान्य है।

ये भी पढ़ें

पापी परिवार! दृष्टिहीन नाबालिग लड़की से बलात्कार, सौतेले पिता व नाना ने वारदात को दिया अंजाम, अब मिली ये सजा
सुरजपुर
Rape Case (Patrika Photo)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 01:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / माता के गढ़ में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, 53 वर्षीय आरोपी ने की ऐसी हरकत… सुनकर खौल उठेगा खून

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.