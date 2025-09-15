माता के गढ़ में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, 53 वर्षीय आरोपी ने की ऐसी हरकत… सुनकर खौल उठेगा खून

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा असर मासूम बच्चियों पर पड़ रहा है। रोजाना कहीं न कहीं से बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं।
इसी कड़ी में एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। नवरात्र से पहले माता के गढ़ में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की गई है। पूरा मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है।
दरअसल, धर्म नगरी डोंगरगढ़ में 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की गई है। पीड़ित बच्ची रविवार की शाम ट्यूशन के लिए घर से निकली थी। वापस लौटने के बाद से ही उसे शारीरिक पीड़ा हो रही थी। जब बच्ची ने हिम्मत कर के अपने परिजनों को इस दर्द का कारण बताया तो पूरी घटना का पता चला। ट्यूशन से लौटते समय रास्ते में 53 वर्षीय व्यक्ति ने बच्ची के साथ गंदा काम किया। यह सब सुनकर परिजन दंग रह गए और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की।
घटना की खबर फैलते ही मोहल्ले के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने रात में ही डोंगरगढ़ थाना पहुंचकर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया। लोगों के दबाव के बाद पुलिस ने करवाई शुरू की और 53 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बच्ची को तुरंत डोंगरगढ़ स्थित अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, फिलहाल बच्ची की हालत सामान्य है।