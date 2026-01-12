दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग का बच्चा बेचा गया! फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र से सौंपा गया मासूम, डॉक्टर व चाचा-चाची फरार

मामले की शुरुआत तब हुई जब बोरतलाव थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म हुआ और वह गर्भवती हो गई। आरोपी नाबालिग को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। डिलीवरी का समय नजदीक आने पर बालिका के परिजनों ने सामाजिक लाज-शर्म के डर से गुपचुप तरीके से उसे राजनांदगांव के एक निजी अस्पताल में ले जाकर बच्चे का जन्म कराया। परिजन बच्चे को रखना नहीं चाहते थे। इस बात की जानकारी अस्पताल के डॉक्टर को मिली, जो कथित तौर पर दो अस्पतालों में सेवाएं देते हैं।