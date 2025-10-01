Raipur News: रायपुर में बनेगा एनसीए स्तर का ट्रेनिंग सेंटर, छत्तीसगढ़ में क्रिकेट मिलेगा बढ़ावा

Raipur News: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में संयुक्त सचिव का पद संभालने के बाद छत्तीसगढ़ के प्रभतेज सिंह भाटिया मंगलवार को रायपुर लौटे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे देश और छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे।
रायपुर में एनसीए की तर्ज पर ट्रेनिंग सेंटर का बनाने की योजना है। प्रदेश सरकार से हमें हाल ही में करीब 8 एकड़ जमीन मिली है। हमने 25-30 एकड़ जमीन की और मांग की है, जिससे एक फुल साइज का मैदान बनाने के साथ-साथ यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग सेंटर खोला जा सके। शेषञ्चपेज0९
इससे अन्य राज्यों के कैंप यहां लगने लगेेंगे और देशभर के खिलाडिय़ों के साथ प्रशिक्षण हासिल करने से छत्तीसगढ़ के क्रिकेटरों की प्रतिभाओं में निखार आएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी दिलाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे प्रदेश के खिलाडिय़ों को एक्सपोजर मिल सके।
एशिया कप में युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। लेकिन,एशिया कप ट्रॉफी हमें नहीं दी गई और उसे एसीसी के अध्यक्ष अपने साथ ले गए। इस बात की शिकायत बीसीसीआई ने आईसीसी से किया है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग