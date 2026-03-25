Raipur News: पचपेड़ी नाका से भाठागांव तक नई बायपास सड़क, डेढ़ लाख लोगों को मिलेगी राहत…

करीब 4.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के बनने से डेढ़ लाख से अधिक लोगों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। निगम अधिकारियों के मुताबिक यह सड़क न सिर्फ पुरानी धमतरी रोड से भाठागांव तक एक मजबूत कनेक्टिविटी देगी, बल्कि शहर के सबसे व्यस्त रूट्स में शामिल रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव भी काफी हद तक कम करेगी।