CG Weather News: छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान, 27 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश संभव

हालांकि, अगले चार दिनों के दौरान तापमान में 2-3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से 27 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इससे तापमान में अस्थायी गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, हालांकि कुछ इलाकों में धूप बनी रहेगी।