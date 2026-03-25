25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

LPG Gas Booking New Rules: गैस सिलेंडर बुकिंग के नए नियम लागू, अगर नहीं जानते आप तो हो सकते हैं परेशान

LPG Gas Booking New Rules: LPG गैस उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग नियमों में बदलाव किया गया है। अब 14.2 किलो सिलेंडर के लिए 25 दिन की जगह 35 दिन का इंतजार करना होगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 25, 2026

गैस सिलेंडर बुकिंग के नए नियम लागू (photo source- Patrika)

गैस सिलेंडर बुकिंग के नए नियम लागू (photo source- Patrika)

LPG Gas Booking New Rules: घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए अहम बदलाव किया गया है। गैस कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया में संशोधन करते हुए अब रिफिल के बीच का अंतराल बढ़ा दिया है। इस कदम का उद्देश्य गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाना और वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है।

Indian Oil Corporation सहित अन्य तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के लिए बुकिंग गैप 25 दिन से बढ़ाकर 35 दिन कर दिया है। यानी अब उपभोक्ता तय समय से पहले अगली बुकिंग नहीं कर पाएंगे।

LPG Gas Booking New Rules: किसे कितना इंतजार करना होगा?

नई व्यवस्था में अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणियों के लिए अलग समय सीमा तय की गई है:

दो सिलेंडर कनेक्शन: अगली बुकिंग के लिए 35 दिन का इंतजार
सिंगल सिलेंडर (SBC): 25 दिन बाद ही नई बुकिंग संभव
उज्ज्वला योजना उपभोक्ता: अब 45 दिन का अंतराल जरूरी

इससे पहले अधिकांश उपभोक्ता 25 दिन बाद ही बुकिंग कर सकते थे, लेकिन अब नियम सख्त कर दिए गए हैं।

क्यों बदले गए नियम?

भारत में एलपीजी सब्सिडी और घरेलू गैस का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसे में कई बार फर्जी बुकिंग या जरूरत से ज्यादा सिलेंडर लेने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं।

कालाबाजारी और दुरुपयोग रोकने के लिए नियम कड़े किए गए
वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक समय पर गैस पहुंचाने पर जोर
वितरण प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की कोशिश

विशेष रूप से Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के लाभार्थियों के लिए लंबा गैप इसलिए रखा गया है, ताकि सब्सिडी वाले सिलेंडर का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। इस बदलाव का सीधा असर उपभोक्ताओं की बुकिंग आदतों पर पड़ेगा, और अब उन्हें गैस इस्तेमाल की बेहतर योजना बनानी होगी।

सिलेंडर बुकिंग के नियम क्‍या कहते हैं?

हाल में जारी सिलेंडर बुकिंग के नए नियमों के तहत बुकिंग के बीच के समय को बढ़ाया गया है। शहरों में इसे 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया गया है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में इसे 45 दिन रखा गया है। डिलीवरी के समय ओटीपी बताना भी जरूरी किया गया है। ई-केवाईसी पूरी न होने पर बुकिंग रद्द हो सकती है।

LPG Gas Booking New Rules: सिलेंडर देने के लिए अपनाई गई है नई प्रक्रिया

एलपीजी किल्‍लत को देखते हुए मार्केटिंग कंपनियों ने नई प्रक्रिया अपनाई है। इसमें ऐसे उपभोक्ताओं को नई बुकिंग के लिए एप पर जाकर सवालों के जवाब देने हैं, जिन्‍होंने सालाना कोटे के 12 सिलेंडर रीफिल करा लिए हैं। इनमें परिवार के सदस्यों की संख्या, आने वाले मेहमानों का ब्‍योरा, घर में शादी या आयोजन की जानकारी शामिल है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 08:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / LPG Gas Booking New Rules: गैस सिलेंडर बुकिंग के नए नियम लागू, अगर नहीं जानते आप तो हो सकते हैं परेशान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान, 27 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश संभव

तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना (photo source- Patrika)
रायपुर

भूमिहीन परिवारों को आज बड़ी सौगात, CM साय ट्रांसफर करेंगे 10-10 हजार रुपए, योजना का मिलेगा सीधा लाभ

10-10 हजार की राशि ट्रांसफर करेंगे CM साय (photo source- Patrika)
रायपुर

Khelo India Tribal Games: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर, 3,800 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा

रायपुर

रायपुर निगम का बड़ा फैसला! छुट्टियों में भी खुलेंगे टैक्स काउंटर, 31 मार्च तक मौका...

रायपुर निगम का बड़ा फैसला! छुट्टियों में भी खुलेंगे टैक्स काउंटर, 31 मार्च तक मौका... नहीं चुकाया Tax तो होगी कुर्की-सीलबंदी(photo-patrika)
रायपुर

मेकाहारा से भागा कैदी! हथकड़ी, पुलिस और फिर भी फरार- कहां चूक गया पूरा सिस्टम?

CG News: मेकाहारा से भागा कैदी! हथकड़ी, पुलिस और फिर भी फरार- कहां चूक गया पूरा सिस्टम?(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.