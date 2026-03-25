Khallari Ropeway Accident Update: रोपवे हादसे में दूसरी मौत, किसान ने ईलाज के दौरान तोडा दम, 5 अन्य घायलों की हालत नाजुक…

खल्लारी रोप-वे हादसे में घायल ने दम तोड़ा (Photo Patrika)
Khallari Ropeway Accident Update: महासमुंद जिले में भीमखोज के निकट खल्लारी मंदिर में हुए रोप-वे हादसे में एक और मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक गोविंद स्वामी (47) वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने मंगलवार रात करीब 9 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वे पेशे से किसान थे। इससे पहले इस हादसे में रायपुर निवासी महिला शिक्षिका आयुषी की मौत हो गई थी।
अब तक इस हादसे में दो लोग जान गंवा चुके हैं। बता दें कि यह हादसा रविवार की सुबह हुआ था। सभी श्रद्धालु जब मंदिर में दर्शन कर वापस लौट रहे थे तभी अचानक रोप-वे का केबल टूट गया, जिससे एक ट्रॉली अनियंत्रित होकर 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वहीं, दूसरी ट्रॉली स्टेशन से टकरा गई। इस हादसे में कुल 16 श्रद्धालु घायल हुए थे। जानकारी के मुताबिक घायलों में पांच लोगों की हालत नाजुक है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में हुई रोप-वे दुर्घटना में दिवंगत श्रद्धालुओं के परिजनों को 5 लाख रुपए एवं घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना भी जताई हैं। घटना की विस्तृत जांच जारी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
FIR और उच्च स्तरीय जांच: लापरवाही बरतने वाली कंपनी और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है। प्रशासन को इस पूरी दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने रोपवे का संचालन तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बंद कर दिया है।
आयुषी धावरे (28) वर्ष
गोविन्द स्वामी (47) वर्ष
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