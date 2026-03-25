Khallari Ropeway Accident Update: रोपवे हादसे में दूसरी मौत, किसान ने ईलाज के दौरान तोडा दम, 5 अन्य घायलों की हालत नाजुक…

अब तक इस हादसे में दो लोग जान गंवा चुके हैं। बता दें कि यह हादसा रविवार की सुबह हुआ था। सभी श्रद्धालु जब मंदिर में दर्शन कर वापस लौट रहे थे तभी अचानक रोप-वे का केबल टूट गया, जिससे एक ट्रॉली अनियंत्रित होकर 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वहीं, दूसरी ट्रॉली स्टेशन से टकरा गई। इस हादसे में कुल 16 श्रद्धालु घायल हुए थे। जानकारी के मुताबिक घायलों में पांच लोगों की हालत नाजुक है।