Bird Flu की एंट्री से हड़कंप! मुर्गी बिक्री पर प्रशासन ने लगाई रोक, 1 किमी इन्फेक्टेड और 10 किमी सर्विलांस जोन

संक्रमण के खतरे को देखते हुए डोर-टू-डोर डिलीवरी सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में कई स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। खासतौर पर पोल्ट्री पक्षियों और उनसे जुड़े उत्पादों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।