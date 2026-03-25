Bird Flu की एंट्री से हड़कंप! मुर्गी बिक्री पर प्रशासन ने लगाई रोक, 1 किमी इन्फेक्टेड और 10 किमी सर्विलांस जोन

मुर्गी बेचने पर प्रशासन ने लगाई रोक (photo source- Patrika)
Poultry Ban: H5N1 यानी Bird Flu के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। संक्रमण की पुष्टि होते ही तत्काल सख्त कदम उठाए गए हैं, ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। प्रशासन ने प्रभावित इलाके के 1 किलोमीटर दायरे को इन्फेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित कर दिया है।
इन्फेक्टेड जोन में रामकृष्ण परमहंस नगर और विद्यासागर नगर वार्ड को शामिल किया गया है, जहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर Sanjay Agrawal ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन्फेक्टेड और सर्विलांस जोन में सभी प्रकार की पोल्ट्री गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मुर्गी और अंडे की बिक्री पर रोक
पोल्ट्री उत्पादों के परिवहन और भंडारण पर प्रतिबंध
पोल्ट्री दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने के निर्देश
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि संक्रमित पक्षियों के संपर्क से वायरस का फैलाव रोका जा सके।
संक्रमण के खतरे को देखते हुए डोर-टू-डोर डिलीवरी सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में कई स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। खासतौर पर पोल्ट्री पक्षियों और उनसे जुड़े उत्पादों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
प्रशासन ने साफ किया है कि जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों को लगातार निरीक्षण करने और स्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
Bird Flu एक खतरनाक वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से पक्षियों में फैलता है, लेकिन कुछ मामलों में यह इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है।
संक्रमित पक्षियों के संपर्क से फैलने का खतरा
पोल्ट्री फार्म और खुले बाजार ज्यादा संवेदनशील
समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो तेजी से फैल सकता है
इसी वजह से प्रशासन एहतियात के तौर पर सख्त कदम उठा रहा है, ताकि स्थिति पर जल्द नियंत्रण पाया जा सके और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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