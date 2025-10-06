Raipur Airport: रायपुर से दिल्ली, मुंबई और भोपाल के लिए नई फ्लाइट, डीजीसीए का विंटर शेड्यूल जारी

त्योहारी सीजन में यात्रियों की लगातार बढ़ रही संख्या और 26 अक्टूबर 2025 से 28 मार्च 2026 तक विंटर सीजन रहता है। इसे देखते हुए रायपुर के लिए अतिरिक्त फ्लाइट शुरू की गई है। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि हवाई यात्रियों का सर्वाधिक आवागमन विंटर सीजन के दौरान होता है। इसे देखते हुए मेंटनेंस और शेड्यूल तय करने के बाद नई फ्लाइटें शुरू होती है। बता दें कि इस समय रायपुर से विभिन्न शहरों के लिए रोजाना 6000-7000 यात्री सफर कर रहे है।