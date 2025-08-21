CG News: बालाजी अस्पताल में नया रिकॉर्ड, 1500 से ज्यादा महिलाओं की नि:शुल्क डिलीवरी

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साय व अन्य अतिथियों ने सेलिब्रेट कर ऐतिहासिक पल को यादगार बना दिया। स्पीकर डॉ. रमन सिंह, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, बैकुंठपुर विधायक भैयालाल रजवाड़े व बसना विधायक डॉ संपत अग्रवाल ने अस्पताल की इस नि:शुल्क योजना की तारीफ की। सीएम ने ग्रुप के चेयरमैन डॉ देवेंद्र नायक व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ नीता नायक का आभार जताया, जिन्होंने गर्भवती महिलाओं के दर्द को समझते हुए इस पहल की शुरुआत की।