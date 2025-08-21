CG News: बालाजी अस्पताल में नया रिकॉर्ड, 1500 से ज्यादा महिलाओं की नि:शुल्क डिलीवरी

CG News: मोवा स्थित श्री बालाजी अस्पताल में पिछले 7 साल में 1500 से ज्यादा महिलाओं की नि:शुल्क डिलीवरी की गई है। अपने आप में यह रेकॉर्ड है। अस्पताल के चेयरमैन डॉ. देवेंद्र नायक का कहना है कि देश का यह एकमात्र निजी अस्पताल है, जहां नार्मल व सिजेरियन डिलीवरी फ्री में की जाती है। रेकॉर्ड बनाने पर अस्पताल में मातृत्व को वंदन कार्यक्रम का आयोजन बालाजी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साय व अन्य अतिथियों ने सेलिब्रेट कर ऐतिहासिक पल को यादगार बना दिया। स्पीकर डॉ. रमन सिंह, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, बैकुंठपुर विधायक भैयालाल रजवाड़े व बसना विधायक डॉ संपत अग्रवाल ने अस्पताल की इस नि:शुल्क योजना की तारीफ की। सीएम ने ग्रुप के चेयरमैन डॉ देवेंद्र नायक व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ नीता नायक का आभार जताया, जिन्होंने गर्भवती महिलाओं के दर्द को समझते हुए इस पहल की शुरुआत की।
कार्यक्रम में डायरेक्टर डॉ बीरेंद्र पटेल, डायरेक्टर सीए नितिन पटेल, मेडिकल अधीक्षक डॉ दीपक जायसवाल, चीफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर डॉ कुलदीप सिंह छाबड़ा, सीईओ हिमांशु साहू, गायनी की विभागाध्यक्ष डॉ नीरजा अग्रवाल, पीडिया के विभागाध्यक्ष डॉ बीएन राव भी उपस्थित थे।