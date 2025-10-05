Nigam News: हर माह 17 टन फिटकिरी और बिजली पर सवा 3 करोड़ खर्च कर शहर में जलापूर्ति

जैसे-जैसे शहर की बसाहट और आबादी का दायरा बढ़ा है, उस हिसाब से फिल्टर प्लांट का भी विस्तार हुआ। 1950 में पहला प्लांट केवल 13.5 एमएलडी का चालू हुआ, उसी से लोगों को पेयजल की आपूर्ति होती थी। इसके बाद इस प्लांट का विस्तार कर 22.5 एमएलडी क्षमता बढ़ाई गई। इस तरह सबसे पुराना प्लांट 47.5 क्षमता के साथ आज भी चालू है। इसी प्लांट के बाजू में 13.5 एमएलडी क्षमता का दूसरा प्लांट 1981 में चालू हुआ। इन दोनों प्लांटों से ही राज्य बनने के समय तक शहर के लोगों की प्यास बुझती थी, लेकिन अब हर दिन 300 एमएलडी क्षमता के प्लांट से खारुन नदी के पानी को शुद्ध कर शहर में 280 से 290 एमएलडी जलापूर्ति की जा रही है। फिल्टर प्लांट के तकनीकी जानकार बताते हैं कि चूंकि बरसात के दिनों में नदी का पानी ज्यादा मटमैला होता है, इसलिए बरसात के चार महीने में सबसे ज्यादा 500 टन फिटकिरी की खपत होने पर पीने लायक पानी तैयार होता है।