संस्थानों में रिसर्च पर करें फोकस तो रैंकिंग में भी होगा सुधार, दोनों टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एक जैसा हाल

NIRF Ranking 2025: आईजीकेवी, एस, आईआईटी में फैकल्टी स्टूडेंट्स रेश्यो काफी अच्छा है। इसमें सभी ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। एनआईटी के डॉ. मनोज प्रधान ने बताया कि एनआईटी का पिछले साल और इस साल के स्कोर में केवल एक नंबर का अंतर हुआ है, लेकिन रैंक में काफी बदलाव हो गए हैं। सभी संस्थानों में अभी रैंकिंग को लेकर एनालिसिस भी किए जा रहे हैं। तीन साल की रिपोेर्ट के आधार पर रैंकिंग तैयार होती है। स्टेट के इंस्टीट्यूट ने पिछले दो साल में बेहतर कार्य किया है।