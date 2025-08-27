CG News: आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र संवारेंगे छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य, राज्य सरकार ने बनाई गैर लाभकारी संयुक्त कंपनी

CG News: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि अब आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र उनका कौशल निखार कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने एक गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। यह कंपनी जनजाति समूह और अन्य वंचित वर्ग के गरीब, युवा, महिलाओं और थर्ड जेंडर को कौशल प्रशिक्षण के बाद शत प्रतिशत प्लेसमेंट और मार्केट लिंकेज कराएगी। फिलहाल इसकी शुरुआत अक्टूबर से रायपुर, बलरामपुर और जशपुर जिले से होगी।