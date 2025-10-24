Raipur News: एनआईटी के छात्र चित्रांश अग्रवाल को मिला बड़ा ऑफर, एमएनसी डॉक्यूसाइन में 76 लाख का पैकेज

एआई का उपयोग मुझे सबसे अधिक तब अनुभव हुआ जब मैं डॉक्यूसाइन में इंटर्नशिप कर रहा था। आजकल अधिकांश कंपनियां एआई आधारित प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करती हैं। खासकर पीआर रिव्यू, कोड क्वालिटी चेक और एज केस की पहचान जैसे कार्यों में। एआई इन प्रक्रियाओं को काफी आसान और तेज बना देता है। मुझे नहीं लगता कि एआई पूरी तरह टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि क्लासरूम की ऑफलाइन शिक्षा का अनुभव और प्रभाव अब भी अतुलनीय है। हां, शिक्षक एआई को एक एड-ऑन टूल के रूप में अपनाकर अपने पढ़ाने के तरीकों को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे छात्रों को विषयों की गहराई से और स्पष्ट समझ मिल सके।