न जांच, न कार्रवाई! परिवहन विभाग का अल्टीमेटम बेअसर… 30 लाख वाहन अब भी दौड़ रहे पुराने नंबरों पर

HSRP Number Plate: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में 40 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने के लक्ष्य को लेकर 10 महीने पहले अभियान शुरू किया गया था, लेकिन अब तक मात्र 25 फीसदी वाहनों में नंबर प्लेट लग पाई है। वहीं, करीब 75 फीसदी वाहनों में इसे लगाया जाना है। यह नंबर प्लेट 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए दोपहिया और चारपहिया वाहनों में लगाया जाना है। इसकी समयसीमा तीन बार बढ़ाई गई थी।