न जांच, न कार्रवाई! परिवहन विभाग का अल्टीमेटम बेअसर… 30 लाख वाहन अब भी दौड़ रहे पुराने नंबरों पर

HSRP Number Plate: रायपुर प्रदेश में 40 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने के लक्ष्य को लेकर 10 महीने पहले अभियान शुरू किया गया था।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 06, 2025

न जांच, न कार्रवाई! परिवहन विभाग का अल्टीमेटम बेअसर... 30 लाख वाहन अब भी दौड़ रहे पुराने नंबरों पर(photo-patrika)

न जांच, न कार्रवाई! परिवहन विभाग का अल्टीमेटम बेअसर... 30 लाख वाहन अब भी दौड़ रहे पुराने नंबरों पर(photo-patrika)

HSRP Number Plate: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में 40 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने के लक्ष्य को लेकर 10 महीने पहले अभियान शुरू किया गया था, लेकिन अब तक मात्र 25 फीसदी वाहनों में नंबर प्लेट लग पाई है। वहीं, करीब 75 फीसदी वाहनों में इसे लगाया जाना है। यह नंबर प्लेट 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए दोपहिया और चारपहिया वाहनों में लगाया जाना है। इसकी समयसीमा तीन बार बढ़ाई गई थी।

HSRP Number Plate: एचएसआरपी लागू करने में सुस्ती

इसके साथ बीच में त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्य पुलिस द्वारा किसी भी तरह की सक्ति नहीं बरत पाई। इसके चलते लोगों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर जागरुकता भी दिख रही है। हालात यह है कि शहर के चौक-चौराहे- कॉलोनियों और शासकीय दफ्तर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए शिविर अब बंद हो चुके हैं।

आवेदनों की संख्या और भीड़ नहीं होने के कारण कंपनी भी आराम से नंबर बनाकर दे रही है। बता दें कि अब तक 10 लाख वाहनों में एचएसआरपी लग चुकी है। वहीं, 30 लाख में इसे लगाया जाना है।

30 लाख वाहन अब भी पुराने नंबर प्लेट पर

वहीं, 5 फीसदी वाहनों को कालातीत माना जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर वाहनों में लगाना इसलिए भी जरूरी है की इस नंबर प्लेट पर कई फीचर यूनिक है। इसका डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बनाई जा सकती। नंबर प्लेट लगाने से वाहन चालकों के वाहन सुरक्षित रहेंगे।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की चोरी के बाद दूसरे नंबर की प्लेट नहीं बदल पाएंगे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए दोपहिया और तीनपहिया वाहनों में 365 रुपए और चारपहिया वाहनों के लिए 720 रुपए निर्धारित किए गए हैं इसमें इंस्टॉलेशन फीस भी शामिल है।

इसलिए परेशानी

अधिकांश वाहनों के नंबरों के साथ मोबाइल नंबर अटैच नहीं होने के कारण ही समस्या आ रही है। इसके चलते वाहन चालक एचएसआरपी लगाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। बताया जाता है कि फिलहाल भीड़ नहीं होने के कारण ऑनलाइन आवेदन करने पर मोबाइल नंबरों को तुरंत कनेक्ट किया जा रहा है। साथ ही तत्काल नंबर प्लेट भी लगाई जा रही है।

समस्या का निराकरण

परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने कहा की एचएसआरपी लगाने के लिए किसी भी तरह की परेशानी का तुरंत निराकरण किया जा रहा है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर वाहन मालिक संबंधित जिला आरटीओ और टेलीफोन नंबर से जानकारी ले सकते हैं। शुरुआती दौर में वाहनों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।

इस दौरान वाहन चालकों को समझाइश के साथ चालानी कार्रवाई की जा रही थी। साथ ही वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी थी। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन के बाद फिर पुलिस के साथ मिलकर अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही पुराने वाहनों में नंबर प्लेट लगाई जाएगी।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 11:02 am

Published on:

06 Nov 2025 10:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / न जांच, न कार्रवाई! परिवहन विभाग का अल्टीमेटम बेअसर… 30 लाख वाहन अब भी दौड़ रहे पुराने नंबरों पर

