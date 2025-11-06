गोठान में 14 मवेशियों की मौत, संरक्षक की इस बड़ी लापरवाही से गई जानें… पुलिस ने किया मामला दर्ज

ग्राम पंचायत के सदस्यों सरपंच एवं अन्य लोगों द्वारा मृत मवेशियों का अंतिम संस्कार कराया गया। मौके पर उपस्थित गवाह तथा सरपंच ग्राम पंचायत सलखन व अन्य पंच का कथन लिया गया है। जो मृत मवेशियों के मृत्यु संबंध में स्पष्ट कारण नहीं बताए। प्रथम दृष्टया मवेशियों की मृत्यु का कारण गोठान संरक्षक द्वारा लापरवाही के कारण ही मृत्यु होना पाया गया। इसलिए धारा 325 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 11 (1), (क) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।