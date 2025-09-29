Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पत्रिका प्लस

छत्तीसगढ़ के इस गौठान में 3 दिन के भीतर दर्जनों गायों की हो गई मौत, चील-कौए नोंच रहे लाश… जिम्मेदार कौन?

CG News: गोठान के भीतर कई मवेशियों की लाश पड़ी हुई है जिन्हें चील-कौए नोंच रहे हैं। मवेशियों को यहां रखकर मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। गोठान में चारा-पानी का कोई इंतजाम नहीं है।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Sep 29, 2025

गाय (फोटो सोर्स- Unsplash)

गाय (फोटो सोर्स- Unsplash)

CG News: ग्राम पंचायत महका के गौठान में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां गौठान के भीतर कई मवेशियों की लाश पड़ी हुई है जिन्हें चील-कौए नोंच रहे हैं।

मवेशियों को यहां रखकर मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। गौठान में चारा-पानी का कोई इंतजाम नहीं है। बताया जा रहा है कि बीते तीन दिन के भीतर गौठान में 15 के करीब गायों की मौत हो चुकी है। जिसमें से कुछ गायों के शव को गौठान में ही दबा दिया गया है।

रविवार को भी गौठान से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें तीन मवेशियों का शव गोठान के भीतर नजर आ रहा था। इधर पंचायत का कहना है कि गौठान से पंचायत का कोई लेना-देना नहीं है। गांव के कुछ किसान स्वयं से ही गौठान में मवेशियों को रख रहे हैं और मवेशी मर रहे हैं कि गांव वाले ही जिम्मेदार होंगे।

गौठानों को लावारिस छोड़ा

महका गौठान में जिस तरह ग्रामीणों के द्वारा गायों को रखने की बात सामने आ रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि ग्रामीण अपनी फसलों को मवेशियों से बचाने कितने परेशान हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने गौठानों को लावारिश छोड़ दिया गया है। पंचायतों को किसी तरह संचालन का न तो दिशा-निर्देश दिया गया है और न चारा-पानी और संचालन के लिए कोई आर्थिक राशि दी जा रही है। ऐसे में पंचायतों ने भी गोठानाें को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इसी का नतीजा है कि अपनी फसलों को बचाने ग्रामीण इस तरह के हथकंडे अपनाने मजबूर हो रहे हैं।

गौठान में गांव के किसान ही खुद से मवेशियाें को रख रहे हैं। गांव के करीब 50 से 100 किसानाें ने लिखित में दिया है कि गौठान का देखरेख वे करेंगे और फसल कटने तक मवेशियों को वहीं रखेंगे। चारा-पानी व देखरेख के लिए दो व्यक्ति भी रखा गया है। गौठान में अगर गायाें की मौत हो रही है तो रखने वाले ही जिम्मेदार हैं। - शांति नंदकिशोर खुंटे, सरपंच महका

ये भी पढ़ें

CG News: गौठान में नवजात बछड़ों को कुत्तों ने नोचा, 2 की हुई मौत
भिलाई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 05:35 pm

Hindi News / Patrika plus / छत्तीसगढ़ के इस गौठान में 3 दिन के भीतर दर्जनों गायों की हो गई मौत, चील-कौए नोंच रहे लाश… जिम्मेदार कौन?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पत्रिका प्लस

ट्रेंडिंग

अष्टमी के दिन मां सतबहिनियां ने खुद की थी गहनों की खरीदारी, फिर दुकान से अदृश्य हुई कन्या, जानें CG के इस मंदिर की अनसुनी कहानी

मां सतबहिनियां (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

Navratri 2025: महामाया मंदिर की ख्याति विदेशों तक… सप्तमी की रात शेर पर सवार होकर आती है मां, जानें मान्यता

Navratri 2025: फोटो सोर्स – Freepik
जांजगीर चंपा

Naila Durga Pandal 2025: नैला दुर्गा पंडाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2000 स्टील कड़े उतरवाए, 4 चाकू बरामद

2000 से ज्यादा युवाओं के कड़े जब्त (Photo source- AI)
जांजगीर चंपा

अंधविश्वास की भेंट चढ़ी छात्र की जिंदगी: सांप डसने पर अस्पताल न ले जाकर झाड़-फूंक कराते रहे परिजन, देर से पहुंचने पर काटना पड़ा पैर

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
कांकेर

CM साय ने दी बड़ी सौगात, इस जिले में 1 करोड़ 65 लाख की लागत से बनेगा विश्राम गृह… जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

Chhattisgarh cm vishnudeo sai
जशपुर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.