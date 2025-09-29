छत्तीसगढ़ के इस गौठान में 3 दिन के भीतर दर्जनों गायों की हो गई मौत, चील-कौए नोंच रहे लाश… जिम्मेदार कौन?

महका गौठान में जिस तरह ग्रामीणों के द्वारा गायों को रखने की बात सामने आ रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि ग्रामीण अपनी फसलों को मवेशियों से बचाने कितने परेशान हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने गौठानों को लावारिश छोड़ दिया गया है। पंचायतों को किसी तरह संचालन का न तो दिशा-निर्देश दिया गया है और न चारा-पानी और संचालन के लिए कोई आर्थिक राशि दी जा रही है। ऐसे में पंचायतों ने भी गोठानाें को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इसी का नतीजा है कि अपनी फसलों को बचाने ग्रामीण इस तरह के हथकंडे अपनाने मजबूर हो रहे हैं।