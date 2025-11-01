PM Modi Raipur Visit: नई विधानसभा भवन में गमछा ले जाने की अनुमति नहीं, आम जानता से लेकर नेताओं के गमछे उतरवाए

छत्तीसगढ़ नई विधानसभा भवन (Photo Patrika)
PM Modi Raipur Visit: छत्तीसगढ़ स्थापना-दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और शहरभर में पुलिस बल तैनात है।
इसी बीच नई विधानसभा भवन में आयोजित पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे लोगों के गमछे उतरवाए गए। यहां तक कि नेताओं तक के गमछे उतरवाए गए। किसी को भी गमछा लेकर जाने की अनुमति नहीं है। आम जानता से लेकर नेताओं तक के गमछे उतरवाए गए।
पीएम मोदी ने नवीन विधानसभा का निरीक्षण किया और जल्द ही विधानसभा में संबोधित करेंगे। मंच पर डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित हैं।
