PM Modi Raipur Visit: नई विधानसभा भवन में गमछा ले जाने की अनुमति नहीं, आम जानता से लेकर नेताओं के गमछे उतरवाए

इसी बीच नई विधानसभा भवन में आयोजित पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे लोगों के गमछे उतरवाए गए। यहां तक कि नेताओं तक के गमछे उतरवाए गए। किसी को भी गमछा लेकर जाने की अनुमति नहीं है। आम जानता से लेकर नेताओं तक के गमछे उतरवाए गए।