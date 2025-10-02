CG News: महिला आईएएस के पति सहित 30 निलंबित अधिकारियों को नोटिस जारी, इन लोगों के नाम है शामिल

CG News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महिला आईएएस के पति सहित आबकारी विभाग के 28 निलंबित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इन सभी लोगों को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। इसमें एक अतिरिक्त कमिश्नर, 5 उपायुक्त, 14 सहायक आयुक्त 10 जिला एवं अन्य आबकारी अधिकारी शामिल हैं, इनमें से 7 आबकारी अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। सभी को दूसरी बार समंस जारी कर बुलावाया गया है। इसके पहले 23 सितंबर को तलब किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत में जमानत के दस्तावेजी खानापूर्ति करने के लिए उपस्थित हुए थे।
वहीं जिला न्यायालय में पेशी के कारण वह उपस्थित नहीं हुए। दोबारा सभी को 28 सितंबर को नोटिस जारी कर अलग-अलग दिन उपस्थित होने कहा गया है। ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी को संमस जारी किया बुलवाया गया है। उपस्थिति दर्ज कराने पर पूछताछ कर बयान दर्ज किया जाएगा। बता दें कि 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की ईडी के साथ ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है
ईओडब्ल्यू द्वारा 7 जुलाई को पेश किए गए चौथे पूरक चालान में 29 लोगों के नाम शामिल हैं। इसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। जांच एजेंसी ने चालान में बताया है जहां देशी शराब की खपत ज्यादा थी, वहां कथित तौर पर सरकारी स्टॉक के समानांतर बेहिसाब शुल्क-भुगतान वाली शराब बेची जाती थी। राज्य स्तर पर समन्वय से इस अवैध चैनल का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ।
ईओडब्ल्यू प्रकरण की जांच करने के बाद 13 लोगों को गिरफ्तार कर 5 चालान पेश कर चुकी है। इसमें जेल भेजे गए कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी सहित अन्य शामिल हैं। अब इसमें पूर्व आबकारी आयुक्त और आईएएस अधिकारी निरंजन दास को गिरफ्तार किया गया है।
शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू के चालान में 28 आबकारी अफसरों को आरोपी बनाया गया है। इसमें प्रमोद नेताम, नीतू नोतानी, एलएस ध्रुव, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, अरविंद पाटले, दिनकर वासनिक, नोहर ठाकुर, नवीन तोमर, विकास गोस्वामी, रामकृष्ण मिश्रा, मंजूश्री कसेर, विजय सेन, मोहित जायसवाल, गंभीर सिंह नुरूटी, नीतिन खंडूजा, अश्विनी अनंत, अंनत सिंह, सोनल नेताम, गरीब पाल सिंह, सौरभ बक्शी, जेठूराम मंडावी, देवलाल वैद्य, प्रकाश पाल, आशीष कोसम और राजेश जायसवाल शामिल हैं। सभी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं। अब इस मामले में ईडी की दोबारा एंट्री हो गई है, क्योंकि शराब घोटाले की जांच शुरू करते हुए ईडी ने कुछ आला अफसरों की गिरफ्तारी के अलावा इनमें से कुछ अधिकारियों से पहले भी लंबी पूछताछ की थी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग