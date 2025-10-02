CG News: महिला आईएएस के पति सहित 30 निलंबित अधिकारियों को नोटिस जारी, इन लोगों के नाम है शामिल

शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू के चालान में 28 आबकारी अफसरों को आरोपी बनाया गया है। इसमें प्रमोद नेताम, नीतू नोतानी, एलएस ध्रुव, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, अरविंद पाटले, दिनकर वासनिक, नोहर ठाकुर, नवीन तोमर, विकास गोस्वामी, रामकृष्ण मिश्रा, मंजूश्री कसेर, विजय सेन, मोहित जायसवाल, गंभीर सिंह नुरूटी, नीतिन खंडूजा, अश्विनी अनंत, अंनत सिंह, सोनल नेताम, गरीब पाल सिंह, सौरभ बक्शी, जेठूराम मंडावी, देवलाल वैद्य, प्रकाश पाल, आशीष कोसम और राजेश जायसवाल शामिल हैं। सभी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं। अब इस मामले में ईडी की दोबारा एंट्री हो गई है, क्योंकि शराब घोटाले की जांच शुरू करते हुए ईडी ने कुछ आला अफसरों की गिरफ्तारी के अलावा इनमें से कुछ अधिकारियों से पहले भी लंबी पूछताछ की थी।