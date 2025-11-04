अब फैशन हब बनेगा पुराना सदन, NIFT खोलेगा नया कैंपस, जानें किससे मिलेगा प्रदेश को ज्यादा फायदा…

शीतकालीन सत्र अगले महीने दिसंबर में संभावित है। ऐसे में नए व पुराने दोनों भवनों से शीतकालीन सत्र संचालित होने की संभावना है। पुराने विधानसभा भवन से अब पूरी तरह कार्यालय की शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। जुलाई-2025 के मानसून सत्र के बाद दिसंबर महीने में चार-पांच दिन का शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है। ऐसे में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर बैठकों के लिए दोनों भवनों में सत्र आयोजित हो सकता है।