अब फैशन हब बनेगा पुराना सदन, NIFT खोलेगा नया कैंपस, जानें किससे मिलेगा प्रदेश को ज्यादा फायदा…

अब फैशन हब बनेगा पुराना सदन
CG Assembly Building: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद टेंट से लेकर 325 करोड़ के नए विधानसभा भवन का सफर रोचक रहा है। बलौदाबाजार रोड स्थित पुराना विधानसभा भवन अब फैशन हब में बदल सकता है। यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) की टीम अपने कैंपस के लिए दौरा कर चुकी है, वहीं महालेखाकार के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान पर भी कवायद चल रही है।
जानकारी के मुताबिक पुराने विधानसभा भवन का उपयोग राज्य सरकार के कैबिनेट में राष्ट्रीय स्तर के फैशन इंस्टीट्यूट की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र ने भी सहमति दे दी है। बीते दिनों एनआईएफटी ने पुराने विधानसभा भवन को देखा और अधिकारियों से बातचीत की। हालांकि एनआईएफटी को अभी कैंपस नहीं मिल पाया है।
छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यानि विधानसभा भवन अब नवा रायपुर शिफ्ट हो चुका है। राज्य स्थापना महोत्सव के साथ ही नए विधानसभा भवन की सौगात मिल चुकी है। अब पुराने विधानसभा भवन के उपयोग को लेकर चर्चा जारी है।
1 फैशन शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च, रोजगार और व्यवसाय के मिलेंगे बड़े अवसर।
2 गारमेंट सेक्टर में उछाल, अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय ब्रांड के आने की संभावना।
3 देश के मशहूर फैशन डिजाइनरों का छात्रों को मागर्दशन।
4 केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय व राज्य के सहयोग से संचालित होगा इंस्टीट्यूट।
शीतकालीन सत्र अगले महीने दिसंबर में संभावित है। ऐसे में नए व पुराने दोनों भवनों से शीतकालीन सत्र संचालित होने की संभावना है। पुराने विधानसभा भवन से अब पूरी तरह कार्यालय की शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। जुलाई-2025 के मानसून सत्र के बाद दिसंबर महीने में चार-पांच दिन का शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है। ऐसे में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर बैठकों के लिए दोनों भवनों में सत्र आयोजित हो सकता है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने कहा की नए विधानसभा भवन के निर्माण और उद्घाटन के बाद पुराने भवन को लेकर राष्ट्रीय संस्थानों ने संपर्क किया है। भवन का आवंटन राज्य सरकार का निर्णय है।
2004 में राज्य ने केंद्र से राजीव गांधी जल संसाधन मिशन का भवन खरीदा था। तब से लेकर 2025 के मानसून सत्र का संचालन बलौदाबाजार रोड इसी भवन में हुआ। इसी भवन में छत्तीसगढ़ के नीति-नियम को लेकर कई महत्वपूर्ण विधेयक, संशोधन विधेयक पारित हुए। कई कानून बने और राजनीतिक उतार-चढ़ाव का प्रत्यक्ष गवाह यह भवन रहा।
