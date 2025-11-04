Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अब फैशन हब बनेगा पुराना सदन, NIFT खोलेगा नया कैंपस, जानें किससे मिलेगा प्रदेश को ज्यादा फायदा…

CG Assembly Building: बलौदाबाजार रोड स्थित पुराना विधानसभा भवन अब फैशन हब में बदल सकता है। यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) की टीम अपने कैंपस के लिए दौरा कर चुकी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 04, 2025

अब फैशन हब बनेगा पुराना सदन(photo-patrika)

अब फैशन हब बनेगा पुराना सदन(photo-patrika)

CG Assembly Building: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद टेंट से लेकर 325 करोड़ के नए विधानसभा भवन का सफर रोचक रहा है। बलौदाबाजार रोड स्थित पुराना विधानसभा भवन अब फैशन हब में बदल सकता है। यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) की टीम अपने कैंपस के लिए दौरा कर चुकी है, वहीं महालेखाकार के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान पर भी कवायद चल रही है।

CG Assembly Building: टेंट से लेकर 325 करोड़ के भवन तक विधानसभा का सफर

जानकारी के मुताबिक पुराने विधानसभा भवन का उपयोग राज्य सरकार के कैबिनेट में राष्ट्रीय स्तर के फैशन इंस्टीट्यूट की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र ने भी सहमति दे दी है। बीते दिनों एनआईएफटी ने पुराने विधानसभा भवन को देखा और अधिकारियों से बातचीत की। हालांकि एनआईएफटी को अभी कैंपस नहीं मिल पाया है।

छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यानि विधानसभा भवन अब नवा रायपुर शिफ्ट हो चुका है। राज्य स्थापना महोत्सव के साथ ही नए विधानसभा भवन की सौगात मिल चुकी है। अब पुराने विधानसभा भवन के उपयोग को लेकर चर्चा जारी है।

एनआईएफटी की स्थापना से प्रदेश को फायदा

1 फैशन शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च, रोजगार और व्यवसाय के मिलेंगे बड़े अवसर।

2 गारमेंट सेक्टर में उछाल, अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय ब्रांड के आने की संभावना।

3 देश के मशहूर फैशन डिजाइनरों का छात्रों को मागर्दशन।

4 केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय व राज्य के सहयोग से संचालित होगा इंस्टीट्यूट।

नए-पुराने दोनों भवनों से शीतकालीन सत्र

शीतकालीन सत्र अगले महीने दिसंबर में संभावित है। ऐसे में नए व पुराने दोनों भवनों से शीतकालीन सत्र संचालित होने की संभावना है। पुराने विधानसभा भवन से अब पूरी तरह कार्यालय की शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। जुलाई-2025 के मानसून सत्र के बाद दिसंबर महीने में चार-पांच दिन का शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है। ऐसे में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर बैठकों के लिए दोनों भवनों में सत्र आयोजित हो सकता है।

अब राष्ट्रीय संस्थान दिखा रहे रुचि

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने कहा की नए विधानसभा भवन के निर्माण और उद्घाटन के बाद पुराने भवन को लेकर राष्ट्रीय संस्थानों ने संपर्क किया है। भवन का आवंटन राज्य सरकार का निर्णय है।

2004 में राज्य ने केंद्र से राजीव गांधी जल संसाधन मिशन का भवन खरीदा था। तब से लेकर 2025 के मानसून सत्र का संचालन बलौदाबाजार रोड इसी भवन में हुआ। इसी भवन में छत्तीसगढ़ के नीति-नियम को लेकर कई महत्वपूर्ण विधेयक, संशोधन विधेयक पारित हुए। कई कानून बने और राजनीतिक उतार-चढ़ाव का प्रत्यक्ष गवाह यह भवन रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 10:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अब फैशन हब बनेगा पुराना सदन, NIFT खोलेगा नया कैंपस, जानें किससे मिलेगा प्रदेश को ज्यादा फायदा…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: सीए फाइनल में गोबरा नवापारा के विवेक लालवानी ने किया टॉप, बताई अपनी अध्ययन रणनीति

CG News: सीए फाइनल में गोबरा नवापारा के विवेक लालवानी ने किया टॉप, बताई अपनी अध्ययन रणनीति
रायपुर

महिला विश्वकप में बेटियों का कमाल! छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी बोलीं- अब हर बेटी थामेगी बल्ला, लिखेगी नया इतिहास…

महिला विश्वकप में बेटियों का कमाल(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में बड़ा साइबर रैकेट का भंडाफोड़! 10 हजार खातों से हो रहा था ठगी का पैसा ट्रांसफर, 50 करोड़ रुपए होल्ड

रायपुर में बड़ा साइबर रैकेट का भंडाफोड़(photo-patrika)
रायपुर

टेंडर में गड़बड़ी का आरोप! MMU चलाने का अनुभव नहीं फिर भी दे दिया ठेका, CGMSC पर उठ रहे सवाल…

टेंडर में गड़बड़ी का आरोप! MMU चलाने का अनुभव नहीं फिर भी दे दिया ठेका, CGMSC पर उठ रहे सवाल...(photo-patrika)
रायपुर

फिर वादे से पलटा प्रशासन..! राज्योत्सव के दौरान सिटी बसें और ऑटो बंद, 3 किमी पैदल चलने को मजबूर लोग…

राज्योत्सव के दौरान सिटी बसें और ऑटो बंद(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.