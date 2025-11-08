CGPSC अधीक्षक भर्ती: अब 55 नहीं, इतने पदों पर होगी नियुक्ति, आवेदन का आज आखिरी मौका… जानें Details

CGPSC Vacancy 2025: महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में अधीक्षक पदों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने इस संबंध में संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। अब कुल 47 पदों पर भर्ती की जाएगी। पहले जारी अधिसूचना में 55 पदों की जानकारी दी गई थी, लेकिन विभागीय कारणों से पदों की संख्या में कमी कर दी गई है।