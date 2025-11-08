CGPSC अधीक्षक भर्ती: अब 55 नहीं, इतने पदों पर होगी नियुक्ति, आवेदन का आज आखिरी मौका… जानें Details

CGPSC Vacancy 2025: महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में अधीक्षक पदों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने इस संबंध में संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। अब कुल 47 पदों पर भर्ती की जाएगी। पहले जारी अधिसूचना में 55 पदों की जानकारी दी गई थी, लेकिन विभागीय कारणों से पदों की संख्या में कमी कर दी गई है।
शनिवार को आवेदन का अंतिम दिन है। इच्छुक अभ्यर्थी आज शाम तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।आयोग के अनुसार, इस भर्ती के लिए समाजकार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर या विधि में स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी पात्र हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे।
लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जबकि साक्षात्कार 30 अंकों का रहेगा। परीक्षा में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न और बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत यह भर्ती राज्य के विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों में अधीक्षण कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से की जा रही है। परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी।
