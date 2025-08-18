Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Exam: अब स्कूलों में हर माह होगी विद्यार्थियों की परीक्षा, बच्चों का डर होगा कम, नतीजे होंगे बेहतर

CG Exam: स्कूलों में बोर्ड की तर्ज पर हर माह परीक्षा आयोजित होगी ताकि बच्चों के मन से परीक्षा का डर खत्म हो और उनके रिजल्ट में सुधार हो।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 18, 2025

CG Exam: अब स्कूलों में हर माह होगी विद्यार्थियों की परीक्षा, बच्चों का डर होगा कम, नतीजे होंगे बेहतर
स्कूल में परीक्षा देते छात्र (hoto Patrika)

CG Exam: रायपुर जिले के स्कूलों में हर माह विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। इसकी शुरुआत भी हो गई है। रायपुर के स्कूलों में परीक्षा नतीजे को सुधारने के लिए नई पहल उत्कर्ष योजना के तहत शुरू की गई है। इसके तहत स्कूलों में बोर्ड की तर्ज पर हर माह परीक्षा आयोजित होगी ताकि बच्चों के मन से परीक्षा का डर खत्म हो और उनके रिजल्ट में सुधार हो। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने बताया कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की पहल सेे उत्कर्ष योजना शुरू की गई है।

इसमें बोर्ड परीक्षा की तरह ही बच्चों का पेपर तैयार किया जा रहा है। पहला पेपर जुलाई में पूरा किया गया। पूरा पेपर जिले में तैयार कर सभी को दिया जा रहा है। इससे बच्चों के मन से परीक्षा का डर भी दूर हो जाएगा। परीक्षा की समीक्षा विषय के अनुसार हो रही है। इससे बच्चों के नतीजे में सुधार होंगे। तिमाही, छमाही और वार्षिक के महीने को छोड़कर सभी माह में परीक्षा होगी।

पैरेंट्स के साथ रिजल्ट की समीक्षा: बीपी पुजारी शास. अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य अंजू सूद ने बताया कि अभी बच्चों के साथ उनके अभिभावकों की मीटिंग कर रहे हैं। जिसमें उन्हें बच्चों को स्कूल में नियमित आने और ज्यादा दिन तक छुट्टी न लेने के लिए भी कह रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे न रहे।

इसके साथ ही अभिभावकों को रिजल्ट भी दिखा रहे और बच्चों की कमियों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही स्कूल में भी रिजल्ट की समीक्षा कर बच्चों को उनकी गलती को बताते हुए उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें सवालों के जवाब फिर से लिखने के लिए कह रहे हैं ताकि कोई कमजोर बच्चा भी हो तो उसके भी जवाब में सुधार हो सकें।

स्कूल को कोर्स पूरा करने का टारगेट

योजना के तहत स्कूलों को माह में एक निश्चित कोर्स भी पूरा करने का टारगेट दिया जा रहा है। जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ ही शिक्षकों को भी सिलेबस पूरा कराने का टारगेट होता है। जिसमें यूनिट के अनुसार उन्हें पूरा करना होता है, क्योंकि पेपर में आने वाले सवाल उन्हें यूनिट में से शामिल किए जाते हैं। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। रिजल्ट में टॉप 10 स्कूल के साथ ही कमजोर स्कूलों को भी देखा जा रहा है। ताकि सभी स्कूलों में समग्र विकास किया जा सकें। समस्या उन स्कूलों में ज्यादा है जहां शिक्षकों की कमी है।

2 प्रतिशत कॉपी की जांच दूसरे स्कूल में

योजना के तहत होने वाली परीक्षा के पेपर जिला स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं जिसके बाद पेपर सभी स्कूल में भेजे जाते हैं। पेपर पूरा होने के बाद स्कूल में कॉपी जांच होने के अलावा दूूसरे स्कूल में भी जांच के लिए भेजी जाती है। लगभग 2 प्रतिशत कॉपी दूसरे स्कूल में भेजी जाती है ताकि परीक्षा और उसके परिणाम सही हो और विश्वसनीयता बनी रहे।

