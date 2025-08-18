CG Exam: अब स्कूलों में हर माह होगी विद्यार्थियों की परीक्षा, बच्चों का डर होगा कम, नतीजे होंगे बेहतर

योजना के तहत स्कूलों को माह में एक निश्चित कोर्स भी पूरा करने का टारगेट दिया जा रहा है। जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ ही शिक्षकों को भी सिलेबस पूरा कराने का टारगेट होता है। जिसमें यूनिट के अनुसार उन्हें पूरा करना होता है, क्योंकि पेपर में आने वाले सवाल उन्हें यूनिट में से शामिल किए जाते हैं। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। रिजल्ट में टॉप 10 स्कूल के साथ ही कमजोर स्कूलों को भी देखा जा रहा है। ताकि सभी स्कूलों में समग्र विकास किया जा सकें। समस्या उन स्कूलों में ज्यादा है जहां शिक्षकों की कमी है।