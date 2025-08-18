CG Open School: ओपन स्कूल परीक्षा आज से, 10वीं-12वीं में 34 हजार परीक्षार्थी होंगे शामिल

समयसारिणी के अनुसार, हाईस्कूल की परीक्षा 18 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर तक चलेगी। वहीं, हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 18 अगस्त से 3 सितंबर तक होगी। परीक्षा के दौरान प्रायोगिक परीक्षा भी होगी। हायर सेकंडरी की सैद्धांतिक परीक्षा के दिन हाईस्कूल प्रायोगिक परीक्षा और हाईस्कूल सैद्धांतिक परीक्षा के दिन हायर सेकंडरी प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।