Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Open School: ओपन स्कूल परीक्षा आज से, 10वीं-12वीं में 34 हजार परीक्षार्थी होंगे शामिल

CG Open School: परीक्षा में शामिल होने के लिए 10वीं में लगभग 19500 और 12वीं में लगभग 15500 परीक्षार्थियों ने आवेदन किए हैं।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 18, 2025

CG Open School: ओपन स्कूल परीक्षा आज से, 10वीं-12वीं में 34 हजार परीक्षार्थी होंगे शामिल
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (Photo Patrika)

CG Open School: छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल अगस्त-सितंबर परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा में लगभग 34 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए 10वीं में लगभग 19500 और 12वीं में लगभग 15500 परीक्षार्थियों ने आवेदन किए हैं।

केंद्राध्यक्षों को 3 सितंबर तक प्रायोगिक परीक्षा को पूरा कराना होगा। प्रायोगिक परीक्षा की सूचना परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान दी जाएगी। छात्र प्रायोगिक परीक्षा की तिथि और समय की जानकारी अपने परीक्षा केंद्र से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

समयसारिणी के अनुसार, हाईस्कूल की परीक्षा 18 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर तक चलेगी। वहीं, हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 18 अगस्त से 3 सितंबर तक होगी। परीक्षा के दौरान प्रायोगिक परीक्षा भी होगी। हायर सेकंडरी की सैद्धांतिक परीक्षा के दिन हाईस्कूल प्रायोगिक परीक्षा और हाईस्कूल सैद्धांतिक परीक्षा के दिन हायर सेकंडरी प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

ये भी पढ़ें

CG Private students: अब प्राइवेट छात्र भी 2 बार देंगे परीक्षा, इंटर्नल एग्जाम व असाइनमेंट भी करेंगे जमा
जगदलपुर
इंटर्नल एग्जाम व असाइनमेंट भी जमा करेंगे (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 02:48 pm

Published on:

18 Aug 2025 02:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Open School: ओपन स्कूल परीक्षा आज से, 10वीं-12वीं में 34 हजार परीक्षार्थी होंगे शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.