CG Open School: ओपन स्कूल परीक्षा आज से, 10वीं-12वीं में 34 हजार परीक्षार्थी होंगे शामिल

CG Open School: छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल अगस्त-सितंबर परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा में लगभग 34 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए 10वीं में लगभग 19500 और 12वीं में लगभग 15500 परीक्षार्थियों ने आवेदन किए हैं।
केंद्राध्यक्षों को 3 सितंबर तक प्रायोगिक परीक्षा को पूरा कराना होगा। प्रायोगिक परीक्षा की सूचना परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान दी जाएगी। छात्र प्रायोगिक परीक्षा की तिथि और समय की जानकारी अपने परीक्षा केंद्र से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
समयसारिणी के अनुसार, हाईस्कूल की परीक्षा 18 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर तक चलेगी। वहीं, हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 18 अगस्त से 3 सितंबर तक होगी। परीक्षा के दौरान प्रायोगिक परीक्षा भी होगी। हायर सेकंडरी की सैद्धांतिक परीक्षा के दिन हाईस्कूल प्रायोगिक परीक्षा और हाईस्कूल सैद्धांतिक परीक्षा के दिन हायर सेकंडरी प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।