CG News: अब साल भर में चार दिन भी बंद नहीं रहेगा सराफा मार्केट, अध्यक्ष और सदस्यों के बीच हुई तकरार

कुछ गिने-चुने सदस्यों ने इस परंपरा को बंद करने की मांग की। इस बात को लेकर एसोसिएशन दो फाड़ हो गई। अध्यक्ष धरमचंद भंसाली ने भी बाजार को चार दिन भी बंद नहीं रखने पर सहमति जताई। उन्होंने साल भर दुकानें खोलने का निर्णय लिया। इसका अधिकांश सदस्यों ने विरोध किया। इससे एसोसिएशन दो फाड़ हो गया। काफी गहमागहमी के बाद मामला शांत हुआ। एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य देवेंद्र सोनी ने बताया कि विशेष अवसरों पर बाजार बंद रखने की पुरानी परंपरा है। इसे बनाए रखना चाहिए।