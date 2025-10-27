Patrika LogoSwitch to English

CG News: अब साल भर में चार दिन भी बंद नहीं रहेगा सराफा मार्केट, अध्यक्ष और सदस्यों के बीच हुई तकरार

CG News: बैठक में सराफा मार्केट के परंपरागत बंद का मुद्दा उठा। इसको लेकर एसोसिएशन में दो फाड़ हो गई है। इस फैसले को लेकर अध्यक्ष के साथ कई सदस्यों की तकरार भी हुई।

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 27, 2025

CG News: अब साल भर में चार दिन भी बंद नहीं रहेगा सराफा मार्केट, अध्यक्ष और सदस्यों के बीच हुई तकरार

CG News: सराफा मार्केट अब साल भर में चार दिन भी बंद नहीं रहेगा। चार विशेष अवसरों पर मार्केट बंद करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही थी। एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में सराफा मार्केट के परंपरागत बंद का मुद्दा उठा। इसको लेकर एसोसिएशन में दो फाड़ हो गई है। इस फैसले को लेकर अध्यक्ष के साथ कई सदस्यों की तकरार भी हुई। इसके बावजूद सराफा मार्केट साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पूरे साल में सराफा मार्केट केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी, महावीर जयंती और कृष्ण जन्माष्टमी को बंद रहता है। यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। रविवार को एसोसिएशन की आमसभा हुई। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान साल भर में मार्केट के परंपरागत 4 दिन बंद का मुद्दा भी उठा। एसोसिएशन के अधिकांश सदस्य साल भर में चार विशेष अवसरों पर मार्केट बंद की पंरपरा को बनाए रखने के पक्ष में थे।

कुछ गिने-चुने सदस्यों ने इस परंपरा को बंद करने की मांग की। इस बात को लेकर एसोसिएशन दो फाड़ हो गई। अध्यक्ष धरमचंद भंसाली ने भी बाजार को चार दिन भी बंद नहीं रखने पर सहमति जताई। उन्होंने साल भर दुकानें खोलने का निर्णय लिया। इसका अधिकांश सदस्यों ने विरोध किया। इससे एसोसिएशन दो फाड़ हो गया। काफी गहमागहमी के बाद मामला शांत हुआ। एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य देवेंद्र सोनी ने बताया कि विशेष अवसरों पर बाजार बंद रखने की पुरानी परंपरा है। इसे बनाए रखना चाहिए।

27 Oct 2025 09:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: अब साल भर में चार दिन भी बंद नहीं रहेगा सराफा मार्केट, अध्यक्ष और सदस्यों के बीच हुई तकरार

