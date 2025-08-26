CG News: शराब दुकान में अब कैश की जरुरत नहीं, ए आबकारी मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मंत्री ने सभी शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरा स्थापित कर मुख्यालय से 24 घंटे सतत निगरानी के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप राज्य में अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाने और विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया। बैठक में आबकारी विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।