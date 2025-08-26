CG News: शराब दुकान में अब कैश की जरुरत नहीं, ए आबकारी मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ के नए आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को प्रदेश की सभी शराब दुकानों में 100 प्रतिशत कैशलेस ट्रांजेक्शन करने के निर्देश दिए है। हालांकि आबाकारी अधिकारियों को पहले सभी शराब दुकानों को कैशलेस करने के निर्देश दिए गए है। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने नवा रायपुर स्थित राज्य मंत्रालय (महानदी भवन) में विभाग के कार्यों की जानकारी ली।
इस दौरान आबकारी विभाग के अधिकारियों, बेवरेजेस कार्पोरेशन व स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन के अफसरों से परिचय प्राप्त किया और विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में आबकारी सचिव आर. शंगीता विशेष रूप से मौजूद रही। उन्होंने प्रेजेटेंशन के जरिए विभाग के कार्यों, दुकानों की संख्या, शराब की ब्रांड, कीमत, राजस्व प्राप्ति के अलावा डिस्टलरी के बारे में बताया।
इस दौरान मंत्री लखनलाल देवांगन ने शराब दुकानों में मदिरा बिक्री की व्यवस्था 100 फीसदी कैशलेस करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि फार्महाउस में होने वाली पार्टियों पर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि अक्सर यह शिकायतें मिलती हैं कि ऐसी पार्टियों में राज्य के बाहर की शराब का उपयोग किया जाता है।
मंत्री ने सभी शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरा स्थापित कर मुख्यालय से 24 घंटे सतत निगरानी के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप राज्य में अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाने और विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया। बैठक में आबकारी विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।