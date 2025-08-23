Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

CG News: आबकारी टीम पर हमला करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार, कार्रवाई के बाद भेजे गए जेल

CG News: कोरबा जिले में आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने वालों पर उरगा पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना में शामिल 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Aug 23, 2025

CG News: आबकारी टीम पर हमला करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार, कार्रवाई के बाद भेजे गए जेल(photo-patrika)
CG News: आबकारी टीम पर हमला करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार, कार्रवाई के बाद भेजे गए जेल(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने वालों पर उरगा पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना में शामिल 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। थाना उरगा में प्रार्थी नारायण सिंह कंवर आबकारी कार्यालय कोरबा के व्दारा लिखित शिकायत दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 19 अगस्त को सुबह 9 बजे आबकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी की टीम द्वारा ग्राम आमापाली में आरोपी शंकर खडिय़ा के यहां अवैध कच्ची महुआ शराब निर्माण की सूचना पर रेड कार्यवाही की गई।

CG News: 11 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

जिसका विरोध शंकर खडिय़ा व उसके परिजनों, रिश्तेदारों ने शासकीय कार्य मे बाधा पहुंचाते हुए गाली-गलौज, वाहन मे तोडफ़ोड कर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई। बलवा आदि की रिपोर्ट पर धारा 296, 221, 132, 121(1), 324 (2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद किया गया। मामले में एक पुरूष सहित 11 महिलाओं को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Surguja police: सरगुजा पुलिस को मिले 10 वाहन, अब पेट्रोलिंग होगी टाइट, आईजी-एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
अंबिकापुर
Surguja police

शराब की अवैध बिक्री पर कार्रवाई जारी

पुलिस की ओर से बताया गया है कि शराब की अवैध बिक्री और इसे बनाने वालाें पर कार्रवाई जारी है। कोरबा के अलग-अलग क्षेत्रों में अवैध धंधे से कई लोग जुडे़ हुए हैं। पुलिस उनकी पहचान कर गिरफ्तारी कर रही है। हाल के दिनों में अलग-अलग थाना क्षेत्राें में पुलिस की कई कार्रवाईयां हुई हैं। इसमें बड़ी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। उरगा क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं, जहां कच्ची शराब को बनाने और बेचने काम अब भी जारी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 03:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: आबकारी टीम पर हमला करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार, कार्रवाई के बाद भेजे गए जेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.