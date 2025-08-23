CG News: आबकारी टीम पर हमला करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार, कार्रवाई के बाद भेजे गए जेल

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने वालों पर उरगा पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना में शामिल 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। थाना उरगा में प्रार्थी नारायण सिंह कंवर आबकारी कार्यालय कोरबा के व्दारा लिखित शिकायत दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 19 अगस्त को सुबह 9 बजे आबकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी की टीम द्वारा ग्राम आमापाली में आरोपी शंकर खडिय़ा के यहां अवैध कच्ची महुआ शराब निर्माण की सूचना पर रेड कार्यवाही की गई।
जिसका विरोध शंकर खडिय़ा व उसके परिजनों, रिश्तेदारों ने शासकीय कार्य मे बाधा पहुंचाते हुए गाली-गलौज, वाहन मे तोडफ़ोड कर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई। बलवा आदि की रिपोर्ट पर धारा 296, 221, 132, 121(1), 324 (2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद किया गया। मामले में एक पुरूष सहित 11 महिलाओं को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
पुलिस की ओर से बताया गया है कि शराब की अवैध बिक्री और इसे बनाने वालाें पर कार्रवाई जारी है। कोरबा के अलग-अलग क्षेत्रों में अवैध धंधे से कई लोग जुडे़ हुए हैं। पुलिस उनकी पहचान कर गिरफ्तारी कर रही है। हाल के दिनों में अलग-अलग थाना क्षेत्राें में पुलिस की कई कार्रवाईयां हुई हैं। इसमें बड़ी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। उरगा क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं, जहां कच्ची शराब को बनाने और बेचने काम अब भी जारी है।