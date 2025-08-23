CG News: आबकारी टीम पर हमला करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार, कार्रवाई के बाद भेजे गए जेल

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने वालों पर उरगा पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना में शामिल 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। थाना उरगा में प्रार्थी नारायण सिंह कंवर आबकारी कार्यालय कोरबा के व्दारा लिखित शिकायत दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 19 अगस्त को सुबह 9 बजे आबकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी की टीम द्वारा ग्राम आमापाली में आरोपी शंकर खडिय़ा के यहां अवैध कच्ची महुआ शराब निर्माण की सूचना पर रेड कार्यवाही की गई।