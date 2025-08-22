CG News: फसल बीमा व सांख्यिकी योजनाओं पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिला प्रशिक्षण

CG News: इस प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। इनमें-राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के सभी कर्मचारी, उप-संचालक कृषि, उद्यान विभाग, जिला सांख्यिकी अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं समस्त पटवारी, कृषि विभाग के फसल कटाई प्रयोगकर्ता, तहसील कानूगो, कृषि मजदूरी एवं बाजार भाव प्रतिवेदक पटवारी, सभी ने योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर व्यवहारिक अभ्यास किया।