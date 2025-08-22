CG News: फसल बीमा व सांख्यिकी योजनाओं पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिला प्रशिक्षण

CG News: कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सामान्य फसल कटाई प्रयोग तथा अन्य कृषि सांख्यिकीय योजनाओं से संबंधित एक दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण 20 अगस्त को जिला स्तर पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के लिए जिला पंचायत सभाकक्ष में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सैद्धांतिक कक्षाएँ आयोजित हुईं।
इसके बाद दोपहर 3 से 5 बजे तक शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला के मैदान में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपायुक्त सांख्यिकी पी.आर. प्रधान, संगणक सांख्यिकी मनोज कुमार सिन्हा एवं आयुक्त भू-अभिलेख रायपुर उपस्थित रहे।
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फसल बीमा और कृषि सांख्यिकीय योजनाओं की प्रक्रिया से पूर्णत: अवगत कराना तथा फसल कटाई प्रयोग को सही ढंग से संपन्न करने के लिए सक्षम बनाना था।
CG News: इस प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। इनमें-राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के सभी कर्मचारी, उप-संचालक कृषि, उद्यान विभाग, जिला सांख्यिकी अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं समस्त पटवारी, कृषि विभाग के फसल कटाई प्रयोगकर्ता, तहसील कानूगो, कृषि मजदूरी एवं बाजार भाव प्रतिवेदक पटवारी, सभी ने योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर व्यवहारिक अभ्यास किया।