Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोंडागांव

CG News: फसल बीमा व सांख्यिकी योजनाओं पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिला प्रशिक्षण

CG News: प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपायुक्त सांख्यिकी पी.आर. प्रधान, संगणक सांख्यिकी मनोज कुमार सिन्हा एवं आयुक्त भू-अभिलेख रायपुर उपस्थित रहे।

कोंडागांव

Laxmi Vishwakarma

Aug 22, 2025

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिला प्रशिक्षण (Photo source- Patrika)
अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिला प्रशिक्षण (Photo source- Patrika)

CG News: कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सामान्य फसल कटाई प्रयोग तथा अन्य कृषि सांख्यिकीय योजनाओं से संबंधित एक दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण 20 अगस्त को जिला स्तर पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के लिए जिला पंचायत सभाकक्ष में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सैद्धांतिक कक्षाएँ आयोजित हुईं।

इसके बाद दोपहर 3 से 5 बजे तक शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला के मैदान में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपायुक्त सांख्यिकी पी.आर. प्रधान, संगणक सांख्यिकी मनोज कुमार सिन्हा एवं आयुक्त भू-अभिलेख रायपुर उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Elephants news: 12 हाथियों का दल पहुंचा अमृतधारा, 2 ग्रामीणों के तोड़े घर, रौंदीं फसलें, पीडि़तों ने कहा- हर साल तोड़ते हैं हमारा घर
कोरीया
Elephants news

CG News: मुख्य उद्देश्य की दी जानकारी

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फसल बीमा और कृषि सांख्यिकीय योजनाओं की प्रक्रिया से पूर्णत: अवगत कराना तथा फसल कटाई प्रयोग को सही ढंग से संपन्न करने के लिए सक्षम बनाना था।

प्रतिभागी अधिकारी व कर्मचारी

CG News: इस प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। इनमें-राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के सभी कर्मचारी, उप-संचालक कृषि, उद्यान विभाग, जिला सांख्यिकी अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं समस्त पटवारी, कृषि विभाग के फसल कटाई प्रयोगकर्ता, तहसील कानूगो, कृषि मजदूरी एवं बाजार भाव प्रतिवेदक पटवारी, सभी ने योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर व्यवहारिक अभ्यास किया।

ये भी पढ़ें

CG Elephant Terror: रायगढ़ में हाथियों का उत्पात! 20 किसानों की फसल चौपट, दो मकान ढहे
रायगढ़
CG Elephant Terror: रायगढ़ में हाथियों का उत्पात! 20 किसानों की फसल चौपट(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 02:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG News: फसल बीमा व सांख्यिकी योजनाओं पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिला प्रशिक्षण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.