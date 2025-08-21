CG Elephant Terror: रायगढ़ में हाथियों का उत्पात! 20 किसानों की फसल चौपट, दो मकान ढहे

CG Elephant Terror: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बीती रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए जहां 20 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं दो ग्रामीणों के मकान को भी तोड़ा है। इसको लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। धरमजयगढ़ वन मंडल में 115 हाथी अलग-अलग दल में विचरण कर रहा है। इसमें 29 नर, 50 मादा के अलावा 36 हाथी शावक शामिल है।