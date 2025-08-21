CG Elephant Terror: रायगढ़ में हाथियों का उत्पात! 20 किसानों की फसल चौपट, दो मकान ढहे

CG Elephant Terror: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बीती रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए जहां 20 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं दो ग्रामीणों के मकान को भी तोड़ा है। इसको लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। धरमजयगढ़ वन मंडल में 115 हाथी अलग-अलग दल में विचरण कर रहा है। इसमें 29 नर, 50 मादा के अलावा 36 हाथी शावक शामिल है।
हाथियों के दल ने बीती रात 20 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोयलार, प्रेमनगर में 3, रूवाफूंल में 1, सिंघीझाप में 3, छाल, गड़ईनबहरी, बोजिया में 8, धौराभांठा में 3 के अलावा मदनपुर में भी 2 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है।
इसी तरह बाकारूमा रेंज के साजापाली गांव में जंगल से भटककर गांव पहुंचे एक दंतैल हाथी ने दो ग्रामीणों के मकान को तोड़ा है। बताया जा रहा है कि इस बीच बुधनाथ मांझी का परिवार अपनी जान बचाने अपने मकान को छोडकर पड़ोसी के गली के छुपा हुआ था।
बताया जा रहा है कि बीती रात डेढ़ बजे बाकारूमा रेंज के साजापाली में स्थित बुधनाथ मांझी के घर की दीवार तोड़कर वहां रखे धान को खाया है। पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। नुकसान का आंकलन कर मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। गांव के ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।