CG News: धान बेचने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य, किसानों की बढ़ी मुश्किलें, जानें क्या है नया नियम

इससे उन्हें अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कृषक परिवारों की समस्या यह है कि जिनकी कृषि भूमि नगरीय निकायों में है या जिनके पास एक से अधिक गांवों में कृषि भूमि है, उनका पंजीयन भी पोर्टल पर नहीं हो पा रहा है। खासकर 2023 के बाद की खरीदी-बिक्री, विरासत और फौती से जुड़ी भूमि पर पंजीयन में कठिनाई आ रही है। इस स्थिति में किसानों का धान बेचने का अधिकार प्रभावित हो रहा है क्योंकि एग्रीस्टेक के बिना वे धान नहीं बेच सकते हैं।