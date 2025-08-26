CG News: जहां से एमबीबीएस, अब उसी कॉलेज से कर सकेंगे इंटर्नशिप, नया नियम लागू

CG News: विद्यार्थी जिस कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे उसी से इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। इसे लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने इंटर्नशिप के लिए नया नियम लागू कर दिया है। एनएमसी के आदेश के बाद पं. दीनदयाल उपाध्याय हैल्थ साइंस एवं आयुष विवि ने नया नियम लागू कर दिया है। इंटर्न करने वालों को हर माह 15 हजार 600 रुपए स्टायपेंड दिया जा रहा है। प्रदेश में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। एमबीबीएस कोर्स साढ़े 4 साल का होता है। एक साल की इंटर्नशिप मिलाकर साढ़े 5 साल होता है।