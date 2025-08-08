मैं जीना नहीं चाहता, मरने जा रहा हूं… हाथ में लेटर, लावारिस हालत में मिला डेढ़ साल का बच्चा, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, बुधवार देर रात लगभग डेढ़ साल का एक मासूम बच्चा लावारिस हालत में व्यास तालाब के पास रोता हुआ मिला। बच्चे के हाथ में एक चिट्ठी भी बरामद हुई, जिसमें लिखा था, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। इसलिए बच्चे को छोड़ रहा हूं। इसे कोई अपना लेना। मैं जीना नहीं चाहता, मरने जा रहा हूं..। पुलिस ने बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया है और उसकी देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति को (CG Crime News) सौप दिया है। पुलिस आसपास के इलाके में उसके परिजनों की तलाश कर रही है।