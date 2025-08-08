मैं जीना नहीं चाहता, मरने जा रहा हूं… हाथ में लेटर, लावारिस हालत में मिला डेढ़ साल का बच्चा, जांच में जुटी पुलिस

CG Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीरगांव इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां व्यास तालाब के पास करीब डेढ़ साल का बालक लावारिस हाल में मिला। अज्ञात व्यक्ति ने उसे तालाब के पास छोड़ दिया था। बालक के हाथ में एक चिठ्ठी मिली है। उसमें बालक को अपना लेने की अपील की गई है। इसकी सूचना पर पुलिस ने बालक को सीडब्ल्यूसी को सौप दिया है।
पुलिस के मुताबिक, बुधवार देर रात लगभग डेढ़ साल का एक मासूम बच्चा लावारिस हालत में व्यास तालाब के पास रोता हुआ मिला। बच्चे के हाथ में एक चिट्ठी भी बरामद हुई, जिसमें लिखा था, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। इसलिए बच्चे को छोड़ रहा हूं। इसे कोई अपना लेना। मैं जीना नहीं चाहता, मरने जा रहा हूं..। पुलिस ने बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया है और उसकी देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति को (CG Crime News) सौप दिया है। पुलिस आसपास के इलाके में उसके परिजनों की तलाश कर रही है।
बता दें कि बीरगांव इलाके के व्यास तालाब के पास खड़ी एक गाड़ी में बच्चा मिला। फिर स्थानीय महिलाओं ने बच्चे को पुलिस के हवाले कर दिया। बाल कल्याण समिति को भी इसकी जानकारी दी गई। फिलहाल खमतराई थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।