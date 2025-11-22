Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू, 3 दिसंबर को होगा दूसरा मुकाबला…

India vs South Africa ODI: 3 दिसंबर को होने वाले भारत- दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शनिवार शाम 5 बजे से शुरू होगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 22, 2025

भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू, 3 दिसंबर को होगा दूसरा मुकाबला...(photo-patrika)

भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू, 3 दिसंबर को होगा दूसरा मुकाबला...(photo-patrika)

India vs South Africa ODI: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की मेजबानी में 3 दिसंबर को होने वाले भारत- दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शनिवार शाम 5 बजे से शुरू होगी। क्रिकेट प्रेमी www. ticketgenie. in व Ticketgenie के माध्यम से अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करा सकते हैं।

जनरल स्टैंड के टिकट 1500 रुपए से शुरू होंगे। 3500 रुपए तक जनरल स्टैंड के टिकटों की कीमत रखी गई है। एक आईडी से चार टिकट बुक कराई जा सकेंगी। छात्रों को कीमत में कुछ छूट रहेगी। छात्रों को 800 रुपए में बेची जाएंगी। छात्रों को एक परिचय पत्र पर एक ही टिकट मिलेगी। 5 कैटेगरी में जनरल टिकट होंगी। दर्शकों को 3 साल के बच्चे का भी टिकट लेना पड़ेगा।

India vs South Africa ODI: छात्रों को ऑफलाइन टिकट 24 से

छात्रों को 24 नवंबर से बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में ऑफलाइन टिकट बेची जाएंगी। परिचय पत्र दिखाने पर छात्र 800 रुपए में टिकट खरीद सकेंगे। जनरल कैटेगरी की 1500 रुपए वाली कीमत वाली 1500 सीटों का कोटा छात्रों के लिए आरक्षित है। पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर छात्रों को टिकट मिलेंगी।

24 से फिजिकल टिकट दिया जाएगा

बुकिंग कराने वाले दर्शकों को 24 नवंबर से बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में फिजिकल टिकट (हार्ड कापी) प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए इंडोर स्टेडियम में बुकिंग एजेंसी की ओर से 8 काउंटर बनाए गए हैं। टिकट बुकिंग एमांउट का क्यूआर कोड स्कैन कर बुकिंग वालों को टिकट दिए जाएंगे। इस अलावा मैच के दो-तीन दिन पहले स्टेडियम के पास भी फिजिकल टिकट देने के लिए काउंटर खोले जाएंगे। 2 दिसंबर तक फिजिकल टिकट वितरित किए जाएंगे। मैच के दिन फिजिकल टिकट नहीं दिए जाएंगे।

ऐसे रहेंगे टिकट के रेट

जनरल कैटेगरी

लोअर लेवल स्टैंड 5, 6 और 10ए: 3000 रुपए

जनरल अपर स्टैंड 2 व 4: 1500रुपए

जनरल अपर स्टैंड 1, 5, 6, 10: 2500 रुपए

लोअर लेवल स्टैंड 10बी-3500 रुपए

लोअर लेवल स्टैंड 2, 4, 7, 9: 2500 रुपए

छात्र अपर स्टैंड-3: 800 रुपए

वीआईपी सीटों के रेट 6000 रुपए से शुरू हैं। सिल्वर कैटेगरी की टिकटें 6000 रुपए, गोल्ड की 8000 और प्लेटिनम की कीमत 10000 रुपए रखी गई है। वहीं, कारपोरेट टिकटों की कीमत 20 हजार रुपए प्रति सीट (4 लाख रुपए बॉक्स) रखी गई है।

Updated on:

22 Nov 2025 09:03 am

Published on:

22 Nov 2025 09:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू, 3 दिसंबर को होगा दूसरा मुकाबला…

